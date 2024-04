V rámci II. etapy od 20. května do 30. června dojde k uzavírce poloviny jízdního pásu silnice II/284 v úseku od č. p. 80 po č. p. 111 – pravá část ve směru z Nové Paky na Starou Paku , kdy vlivem uzavírky bude znemožněn průjezd ulice Staropacká. Veškerá doprava bude projíždět kyvadlově jedním jízdním pruhem.

V rámci I. etapy do 19. května dojde k uzavírce levého jízdního pruhu ve směru z Nové Paky , v úseku od č. p. 80 po č. p. 111 silnice II/284, což znemožní průjezd ulice Šlejharova (III/28412). Osobní automobilová doprava na II/284 v ulici Lomnická bude probíhat kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude obousměrná objízdná trasa vedena po silnici II/284 přes Starou Paku, Roškopov, Ústí u Staré Paky a dále po silnici III/2849, III/28410 přes Krsmol a Brdo po silnici III/28412.

V Nové Pace se od začátku dubna do 3. listopadu pracuje na kompletní rekonstrukci komunikace II/284 v Lomnické ulici. Kromě zrekonstruování silnice dojde také k rekonstrukci stávajících autobusových zastávek a výstavby jedné nové. Vzniknou také parkovací stání a v plánu je také rekonstrukce chodníků či modernizace dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložka plynovodu. Rozsah stavebních prací bude kombinovat částečné i úplné uzavírky podle postupu při jednotlivých etapách v Lomnické ulici:

„Jsem velmi rád, že za posledních osm let náš kraj ztrojnásobil výši investic do silniční sítě a ročně na silnice vynakládá v průměru 1,2 miliardy korun. Pro letošek je připraveno 57 stavebních akcí v rámci rekonstrukcí a oprav krajských silnic a mostů. Uvědomuji si, že rozsah stavebních prací může znepříjemnit životy řidičům. Předem proto všem děkuji za trpělivost a ohleduplnost v nadcházejících měsících,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Pro další etapy výstavby se předpokládá, že objížďka pro osobní dopravu ve směru od Staré Paky povede po komunikaci III/28412 ulicí Šlejharova, následně po místních komunikacích ulicemi Kumburská, Tyršova a Úzká na komunikaci II/284 v ulici Kotíkova. Ve směru od Nové Paky budou řidiči jezdit dle jednotlivých etap provádění stavby objízdnou trasou z ulice Opolského přes Staropackou na Lomnickou, případně bude umožněn průjezd Lomnickou ulicí za částečné uzavírky. Pro vozidla nad 3,5 tuny povede objízdná trasa po silnici I/16 z Nové Paky k obci Robousy a následně po II/286 přes Železnici, Bradleckou Lhotu a Ploužnici do Lomnice nad Popelkou.

Od 15. dubna do 26. května se uskuteční rekonstrukce opěrné zdi a propustku na komunikaci III/28448 v Úhlejově. Díky úplné uzavírce bude nutné jezdit po komunikaci III/3008 z Třebihošti na křižovatku se silnicí II/300 v Dolním Dehtově, následně po komunikaci II/300 přes Zdobín do Miletína ke křižovatce s komunikací II/284 u náměstí K. J. Erbena, dále po II/284 směrem na Lázně Bělohrad k odbočce na III/28447 a dále po III/28447 k obci Brodek/Úhlejov.

Hradecko

Začátkem dubna začínají práce na rekonstrukci druhé komunikace II/299 mezi Libranticemi a Libřicemi. Řidiči musí počítat, že do 29. září nebude průjezdný usek od druhé části křižovatky ve Výravě až po křižovatku v Libřicích. Objížďka pro automobilovou dopravu povede po vedlejších komunikacích mezi Výravou a Libřicemi. Nákladní automobily budou muset jezdit přes Třebechovice pod Orebem, Hradec Králové a Černilov.

V pondělí 15. dubna odstartuje rekonstrukce komunikace III/3089 ve Smiřících. Jedná se o modernizaci stávající komunikace v úseku začínajícího na křížení se silnicí III/2997 po křižovatku se silnicí III/2997. Součástí rekonstrukce bude také modernizace mostu a navazující komunikace. Oprava více jak kilometr dlouhého úseku proběhne za úplné uzavírky, přičemž objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy povede ze Smiřic po silnici III/2999, dále navazuje na silnici III/2997. Nákladní vozidla budou ze Smiřic jezdit po silnici III/30810, dále směrem na Vlkov a po silnici III/2997. Opravovaný úsek by měl být v provozu od 25. srpna.

Od 15. dubna do 3. června bude probíhat kompletní oprava ocelového mostu a obnova asfaltu a silničního propustku na silnici III/32722 v obci Pamětník. Stavební práce se uskuteční za úplné uzavírky a objízdná trasa povede po silnici III/32723 od Chárovny přes Lučice a Kladruby do Chlumce nad Cidlinou, kde navazuje na silnici I/11 a dále ulicí Rooseveltovou po silnici II/327 směr Týnec nad Labem.

Od 29. dubna do 27. října je v plánu rozsáhlá rekonstrukce silnice III/32329 v Libčanech. Stavební práce spočívají v celkové úpravě stávající vozovky včetně výměny současných žulových kostek za asfaltový povrch, rozšíření vozovky ve stávajících nevyhovujících úsecích, úpravě autobusových zastávek a výstavbě okružní křižovatky v místě současné křižovatky silnic III/32329 a III/32317.

Rozsah prací způsobil rozdělení stavební činnosti na tři etapy, od kterých se odvíjí i objízdné trasy. Během první a druhé etapy výstavby okružní křižovatky a rekonstrukce prvního úseku vozovky povede objízdná trasa ze silnice III/32329 s křižovatkou na Radíkovice po silnici III/32426 směr Těchlovice, přes křižovatku se silnicí III/32332 a následně po komunikaci III/32329 směrem do Libčan. Během třetí etapy, kdy se bude rekonstruovat druhý úsek silnice III/32329, objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu povede obousměrně jak ve směru na Hřibsko a dále do Homyle po silnici III/32331 přes obec Hvozdnice a dále pak po silnici III/32326, III/32319 a III/32317.

Náchodsko

První začínající stavbou na Náchodsku v letošní stavební sezoně bude zahájení rekonstrukce posledního 1,8 kilometru dlouhého úseku komunikace III/3049 z České Skalice do Červeného Kostelce. Kromě rekonstrukce vozovky projde modernizací most, což si od 8. dubna do 20. října vyžádá úplnou uzavírku. Objízdná trasa bude přes Náchod a Červený Kostelec po silnicích I/33, I/14, III/3036, III/3049, dále přes Studnici po silnici III/033 27 a III/30416, či Bakov po komunikaci III/30411.

Na přelomu dubna a května až do listopadu bude platit úplná uzavírka komunikace III/3038 v Sokolské ulici v Červeném Kostelci. Rekonstrukce ulice Sokolské začíná zhruba 20 metrů od hrany náměstí a počítá jak s rekonstrukcí vozovky, tak s úpravou celého uličního prostoru včetně rekonstrukce chodníků a dešťové kanalizace. Objízdné trasy povedou po komunikaci I/14, III/3036, III/3038 a přilehlých místních komunikacích v Husově ulici, či ulici 5. května.

Od 22. dubna do 22. září budou silničáři pracovat na rozšíření a zpevnění krajnice na silnici III/28526 z Rokole na začátek Nového Hrádku. Jako jedna z mála staveb v regionu bude tento projekt probíhat za kyvadlového provozu, proto prosíme řidiče a vyšší obezřetnost v místě stavby.

Trutnovsko

Od úterý 2. dubna do 3. listopadu běží stavební práce na rekonstrukci takzvaných „polských mostů“ na silnici II/295 směr z Vrchlabí na Přední Labskou do Špindlerova Mlýna. Stavební práce na rekonstrukci třech mostů si vyžádají částečnou uzavírku stávající komunikace. Provoz bude po dobu výstavby sveden do jednoho jízdního pruhu a dále na provizorní komunikaci v místě stavby s využitím mostního provizoria.

Od začátku dubna pokračují také stavební práce na zajištění skalního svahu Nad Úpravnou vody podél silnice II/295 v Herlíkovicích. Stavba probíhá za částečné uzavírky silnice a doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnou signalizací. Dokončení stavby je v plánu v září 2024.

Rychnovsko

Od 15. dubna do 15. září se řidiči musí připravit na úplnou uzavírku na trase ze Skuhrova nad Bělou do Lomů kvůli komunikace III/32112. Kromě výměny asfaltových vrstev zde dojde také k čištění odvodňovacího zařízení. V místech s nízkou únosností a značnými poruchami bude provedena lokální sanace podkladních vrstev. Zároveň bude provedena obnova vodorovného i svislého dopravního značení. Doprava povede po objízdné trase po silnicích III/3219, III/32110 a III/3218.