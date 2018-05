V Česku padly teplotní rekordy, nejvíce bylo ve středních Čechách

Podnikatelé v pohostinství mají šanci uspět se svými aktivitami v nové soutěži. Vydavatelství Vltava Labe Media vyhlásilo ve spolupráci se společností ABF, organizátorem veletrhu a kongresu For gastro & hotel, první ročník soutěže Cena Vltava Labe Media. Přihlásit se mohou provozovny z oblasti pohostinství, tj. stravovací a ubytovací provozy, kavárny, bary, cateringové služby apod., které spadají do jedné z kategorií soutěže. Ceny budou vyhlášeny na odborném kongresu For gastro & hotel 4. října 2018 v PVA expo Praha.