V areálu špitálu postaví lékárnu

Jičín – Chystaná oprava nevyhovující vrátnice zdejší nemocnice včetně výstavby nové lékárny dostala zelenou. Konečně se našly peníze na stavbu a kraj už vyhlásil soutěž na dodavatele zakázky.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Vjezd se dočká revitalizace za více než 25 milionů korun. Budova vrátnice přitom zůstane na původním místě. Úprava hlavního vstupu do areálu z Bolzanovy ulice spočívá ve vybudování samostatného vjezdového a výjezdového pruhu pro motorová vozidla. Zároveň bude instalován systém závor. Oplocení bude včleněno do objektu výstavby lékárny, která bude navazovat na přízemní vrátnici. Práce na projektu mají začít na podzim.



Podle náměstka hejtmana Aleše Cabicara odpovědného za krajské zdravotnictví rekonstrukce rozšíří nabídku služeb nemocnice. Lékárna totiž ve zdravotnickém areálu chybí. Než se začne stavět, bude současná vrátnice srovnána se zemí a postavena provizorní. Pro pěší bude zřízen dočasný samostatný vstup v blízkosti pavilonu operačních oborů B.



„V místě staré budovy vznikne nový objekt. Lékárna bude mít dva výdeje, jeden pro nemocnici a jeden pro veřejnost, který bude umístěn blíže k vrátnici a bude přístupný jak z areálu nemocnice, tak z ulice,“ upřesnil mluvčí kraje Dan Lechmann.



Ředitel Oblastní nemocnice Jičín Tomáš Sláma současný vstup do areálu okomentoval slovy: „Je funkčně naprosto nevyhovující. Díky výstavbě nového vjezdu s lékárnou se zlepší distribuce léků pro jednotlivá oddělení a umožní pacientům rychlejší a jednodušší dostupnost léků,“ uvedl.



Vítěz tendru bude mít rok na realizaci díla. Hotovo by mohlo být nejdříve na podzim roku 2019.



Zakládající listinu pro jičínský špitál vydal vévoda Frýdlantský v Jičíně 30. května 1628, tedy před 390 lety. Se stavbou se podle zápisu historie jičínské koleje začalo v roce 1629. Dostavěn byl kolem roku 1650, ovšem v omezeném rozsahu. Dnes je nemocnice součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.



Oblastní nemocnice Jičín a.s. je druhou největší nemocnicí holdingu. Je rozložena do dvou areálů – v Jičíně a v Novém Bydžově. Má celkem 508 lůžek, z toho 362 akutních a 146 lůžek následných.



Na přelomu roku 2018 měla v areálu jičínské nemocnice začít jedna z největších investic za posledních deset let. Stávající nevyužitá budova bývalé interny (na snímku) měla být odstraněna a na jejím místě má vyrůst moderní pavilon. Sem budou centralizovány laboratoře, přemístěna dialýza a onkologie. O osudu stavby za zhruba půl miliardy korun budou v příštím týdnu jednat představitelé nemocnice se zástupci holdingu a kraje.