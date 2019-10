V úvodu každého článku o AFS vždycky znovu zopakujeme, cože se pod touto zkratkou ukrývá. Uděláme to i dnes.

Organizace zajišťuje výměnné pobyty pro studenty středních škol. | Foto: Jarmila Andrštová

Tedy AFS je mezinárodní organizace zabývající se mimo jiné výměnou středoškolských studentů mezi jednotlivými státy z celého světa. Stručně řečeno: naši středoškoláci jezdí na zkušenou do rodin v zahraničí a české rodiny na oplátku hostí 3 měsíce nebo půl roku či celý školní rok zahraničního studenta nebo studentku, o které se starají také dobrovolníci AFS – pořádají pro ně různé kulturní i sportovní akce a pečují o to, aby se všem u nás líbilo. Dobrovolníci se sdružují ve skupinách podle oblastí. Naše dobrovolnická skupina (DOS Liberecko) zahrnuje oblast od Liberce až po Krkonoše. Střediskem je Jičín. Dobrovolnictví v AFS je pro nás radostí, zvlášť když se nám podaří navázat se zahraničními studenty přátelství. V rodinách to bývají často sourozenecké vztahy.