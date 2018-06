Uzavřený úsek silnice I/35 v Radvánovicích bude od pátku opět průjezdný

Železnice - Každá knihovna je bránou k vědění, i když to může znít trochu jako fráze. Knihy vtahují čtenáře do jiných světů, jsou našimi věrnými společníky doma i na dovolené, jsou studijním materiálem různého zaměření. V době elektronických médií to nemají vůbec lehké, a přesto si je kupujeme a chodíme půjčovat do knihovny. Každá knihovna má svoji historii, naše železnická nevyjímaje.