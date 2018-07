Uzavření pětatřicítky. Překlene ji lávka

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 810 Kč

Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví REFERENT/-KA PAMÁTKOVÉ PÉČE. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/-KA PAMÁTKOVÉ PÉČE , , Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, absolvoval vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech - architektura, pozemní stavitelství, dějiny umění, historie nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči. Dále má dobré komunikační schopnosti, pracuje na PC, vlastní řidičský průkaz sk. B, vítána zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy a znalost cizího jazyka., , Zaměstnanecké výhody:, 5 týdnů dovolené, stravenky, další zaměstnanecké benefity, , Pozice je vhodná i pro osoby zdravotně znevýhodněné., Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou po dobu MD a RD., , Přihlášky do výběrového řízení obsahují jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. , K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče., , Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 16. srpna 2018., , Pro bližší informace kontaktujte pana Mgr. Martinu Mezeru na e-mailové adrese: mezera@mujicin.cz, tel.č. : 493 545 190, případně osobně na adrese společnosti: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. Pracoviště: Město jičín, Žižkovo náměstí, č.p. 18, 506 01 Jičín 1. Informace: Martin Mezera, +420 493 545 190.