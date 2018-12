Už ve středu bude Česko zpívat koledy s Deníkem

Královéhradecký kraj - Už tuto středu se na mnoha místech rozezní vánoční písně. V 18 hodin večer začne už osmý ročník oblíbené akce akce Česko zpívá koledy.

Česko zpívá koledy. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Zpívat se bude ve stovkách měst a obcí, přidali se i krajané v zahraničí. V Královéhradeckém kraji se zatím přihlásili lidé z 32 měst a obcí. Společně si zazpívají například v Hradci Králové, Úpici, Rokytnici v Orlických horách, Polici nad Metují nebo Chlumci nad Cidlinou.

Do celorepublikové akce se může přihlásit každý - spolek, soubor, domov seniorů anebo skupinka sousedů, a to na webu www.ceskozpivakoledy.cz. Letos zazní Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce valaši.