Dosud mohli průvodci pouštět návštěvníky pouze na samostatné prohlídky s tištěným textem o hradě. Od začátku tohoto týdne je ale možné za dodržení opatření pořádat komentované prohlídky. "Už to bylo dlouhé. Ale povídání o hradě si pořád pamatuju," říká kastelán Jan Murdych. Už první den přivítal na hradě desítky návštěvníků natěšených na jeho vyprávění o mučírnách i stolování na středověkém hradě.

Říká se, že na nedalekém kopci Tábor žila čarodějnice. Ta si prý najímala na práci ženy z vesnice. Jednou, když čarodějnice odletěla, zasedly ženy ke stolu a daly se do jídla. V ten moment se ale černokněžnice vrátila. Rozlícená nad zahálkou služek sebrala jedné z nich slepičí kost a druhé pecku od švestky a odhodila je. Na západě, kam dopadla kost, vznikl hrad Kost. A na východě, kam dopadla pecka, vyrostl na kopci kousek od dnešní Nové Paky hrad Pecka.

Podobné historky sype kastelán Pecky Jan Murdych z rukávu jednu za druhou. V úterý 1. června mohli návštěvníci hradu poprvé po mnoha měsících zažít komentovanou prohlídku vnitřních prostor. Kvůli vládním opatřením si dosud mohli nedočkavci prohlédnout hrad pouze individuálně s tištěnými průvodci. "Normálně otevíráme už v dubnu. O ten jsme letos přišli, ale v květnu už lidé na individuální prohlídky chodili. Zajistili jsme si tak alespoň zlomek návštěvníků," říká Murdych.

Stejně jako většina památek a kulturních zařízení má za sebou i hrad Pecka náročné období. "Teprve se ukáže, jak moc nás výpadek ovlivní. Zatím to ale vypadá, že bychom se v létě mohli vrátit do starých kolejí. Dnes máme otevřeno první den a na to, že je úterý, je tu hodně lidí. Určitě budeme potřebovat další personál, abychom v létě všechno zvládali," těší se kastelán.

Momentálně se na hradě potýkají hlavně s protiepidemickými opatřeními. "Je to hodně limitující. Můžeme brát na prohlídky pouze devět lidí, všichni musí mít vevnitř respirátory a stejně jako jinde si musí zařídit i negativní test, potvrzení o očkování nebo o nedávném prodělání covidu. Zatím to jde, ale začíná se zlepšovat počasí a o víkendech to nebudeme zvládat kontrolovat," říká Jan Murdych. Podcenit situaci ale nechce. Už na začátku května totiž hrad navštívila kontrola z hygieny a ta prý dokáže v dnešní době provozovatele postrašit víc než kdy dříve.

Letos si na Pecce připomínají hned dvě významná výročí. Před 400 lety byl spolu s dalšími 26 českými pány na Staroměstském náměstí v Praze popraven nejvýznamnější majitel hradu, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Na jeho památku si hradní průvodci přichystali pro návštěvníky hned několik událostí, mimo jiné tradiční Harantovské slavnosti, rytířská klání přednášky nebo výstavy. "Po dlouhé době se nám sem vrátí Harantovy cestopisy. Je to dobrá příležitost pro to je vystavit a ukázat lidem spolu s dalšími předměty s ním spjatými," zve návštěvníky kastelán Murdych.

Druhé významné výročí nesahá tak daleko do historie. Před 100 lety získala chátrající památku do majetku obec Pecka. Vyhořelý a rozpadající se hrad sloužil tehdy akorát jako zdroj stavebního materiálu pro zloděje, ale obec se od roku 1921 velmi zasadila o nápravu. I pro tuto příležitost se na hradě chystají upomínkové akce. O přesných datech bude kastelán Jan Murdych informovat v nejbližších dnech.

Na otevření teprve čeká také na hradní bistro. "Holky, které bistro provozují, vaří a obsluhují, mají před sebou ještě poslední zkoušky na vysoké škole a maturity, takže zatím bohužel nemáme otevřeno," doplňuje Jan Murdych s tím, že alespoň částečně by mohli bistro zprovoznit už v následujících dnech. Tato zpráva potěší hlavně turisty. Nedávno totiž zavřela i poslední restaurace v Pecce.

Přitom dříve na náměstí byly rovnou tři. Jedna je nyní v rekonstrukci pod dohledem kraje a ministerstva kultury a podle kastelána sice práce pokračují, ale ještě potrvá, než otevře pro první hosty. Na obou dalších podnicích ale visí velké nápisy "zavřeno".

"Spodní hotel na náměstí má zavřeno již několik let. Hotel Koruna naproti byl ale ještě nedávno otevřený. Možná kvůli covidu, nevím. Navíc je tady rozdíl v zimě a v létě. V létě sem přijíždí zástupy a vypadá to tady úplně jinak. Všude jsou lidi, pořádají se i festivaly. Ale teď se tu ani nedá nikde najíst," říká paní Jana, Novopačanka, která do Pecky jezdí za svým otcem.

Tristní situaci v městečku už v únoru potvrdila i starostka Hana Štěrbová. "V dnešní době přes letní sezónu vykrývá poptávku kemp u zdejšího koupaliště, přes zimní období funguje na náměstí jen vyhlášená cukrárna. Opravené hotely Roubal a Koruna jsou mimo provoz. Turisté mají smůlu, dlouhodobě uzavřený je i hostinec pod hradem,“ uvedla starostka.

Investice v Pecce museli místní omezit právě kvůli krizi spojené s pandemií covidu. I tak se ale mohou turisté na hrad vypravit. Oslavy dvou velkých výročí v ohrožení nejsou a místo oběda lze nyní v Pecce zajít alespoň na kávu a zákusek do cukrárny.