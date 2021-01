O rekordmanech z přírody vyprávěl v centru přírodních věd Vladimír Socha vloni v březnu.

"Vytvořili jsme pro vás 45 minutový průstřel touto přednáškou a vybrali dvě desítky nej. Například bakterie viditelné pouhým okem, největšího známého suchozemského savce v dějinách naší Země, zhlédnete živočichy, žijící klidně i 500 let, nejrychlejší tvory, živočichy, kteří vydrží i třicet let bez potravy, stromy, staré 5000 let a další," zve na vzdělávací pořad David Vališka, šéf jičínského centra.

Zdroj: Youtube

Poutavé vyprávění si můžete zdarma vychutnat u internetových přijímačů. Odkaz k promítání naleznete na www.hvezdarnajicin.cz nebo na youtube kanálu, či fb události.

Za týden v pátek 15. ledna se můžete v 18 hodin opět připojit a zúčastnit se pořadu Den zavřených dveří.

"Otevřeno mít zatím nesmíme, ale jelikož uplyne přesně pět let od slavnostního otevření našeho Centra přírodních věd - Hvězdárny Jičín, provedeme vás tu online a vezmeme i na místa, kam se mnozí z vás ještě nikdy nepodívali," tvrdí David Vališka.

Odkaz na virtuální prohlídku hvězdárny naleznete na webových stránkách hvězdárny.