"Osobně neznám nikoho, kdo Andreje Babiše volí. Vždycky se v průzkumech divím těm vysokým procentům, když nikdo kolem mě ANO nepodporuje. Ale asi se takoví najdou, když pořád vyhrává," řekl dva dny po volbách Jičíňan David V. On sám volil koalici PirátiSTAN, ale ani není proti vítězné trojkoalici SPOLU. "Byla to pro mě těžká volba, ale nakonec jsem se rozhodl podle volební kalkulačky. V té mi ANO vyšlo až na čtvrtém místě," doplnil. Stejně jako jeho i řadu dalších lidí na Jičínsku sobotní vyhlášení výsledků překvapilo.

Krátce po vyhlášení výsledků se i na sociálních sítích objevily komentáře těch, kteří s okresním prvenstvím současného vládního hnutí nesouhlasí. "Docela mě takové nepěkné prvenství Jičína překvapilo. Jičín je pěkné město, dobře se tady žije a největší pokrok zažilo za starostování pana Jiřího Lišky z ODS. Kdo rozumí trochu ekonomice, tak nemůže volit Babiše. On sice je dobrý obchodník, ale jeho kšefty mu jsou vždycky přednější, než ekonomika státu," napsal jičínský rodák Martin K.

Volební výsledky ale mluví jasně. Téměř třetina těch, kteří se v pátek a v sobotu dostavili k urnám, premiérovi a jeho politice stále věří. "Pana Babiše jsem potkala, když tady byl u stánku. Nelíbí se mi, že všechny ostatní strany postavily svou strategii před volbami na útocích na Babiše. Přitom z něj mám pocit, že mu jako jedinému záleží na lidech a na tom, aby se měli dobře," řekla Jana Z. Svůj hlas dala ANO po delším přemýšlení, dříve prý volila levicovější strany, ale ty ji letos nepřesvědčily.

Právě kontaktní kampaň a osobní setkání s premiérem mají podle jičínského starosty Jana Malého velký podíl na volebních výsledcích. "Na Žižkově náměstí před úřadem jsme měli stánek dokonce dvakrát, ukázal se tu i pan premiér. Lidé chodili hodně a chtěli si povídat, takže bylo vidět, že mají zájem," uvedl Malý. Zároveň připisuje část úspěchu hnutí v okrese posledním třem letům práce jičínské radnice. "Jsme jediné okresní město v kraji, kde je starosta za ANO. Myslím, že se do voleb promítla práce, kterou se nám podařilo udělat. Ale není to všechno. Starosta Náchoda, sociální demokrat Jan Birke také odvádí dobrou práci a má oblibu, ale jeho strana se do sněmovna nedostala. Výsledek je samozřejmě zásluha také práce vlády na celorepublikové úrovni," doplnil.

Hnutí ANO uspělo na Jičínsku ve všech třech volbách do Poslanecké sněmovny od roku 2013. Naopak v loňských volbách do krajského zastupitelstva skončilo druhé za koalicí ODS, STAN a VČ s rozdílem 2,5 procenta. V krajském zastupitelstvu ale nakonec po přepočtu získala obě uskupení stejně, tedy 12 mandátů. Letos si z voleb poslanecký mandát odnesli v kraji čtyři kandidáti ANO, mezi nimi i lídryně kandidátky Klára Dostálová, která žije v Hořicích.

Volby na úrovni kraje nakonec ovládly koalice, hnutí ANO skončilo na druhém místě s 26,99 procenty. I na Jičínsku se mezi 36 obcemi, kde ANO nevyhrálo, našly překvapivé výjimky. V Rokytňanech, Tetíně a Borku volilo nejvíce lidí Piráty se Starosty, ve Slavhosticích vyhrálo hnutí SPD. Také volební účast byla vyšší, než je obvyklé. Největší procento lidí volilo v Kyjích (85,96 procent), nejnižší v Budčevsi (43,66 procent). Do sněmovny se za Jičínsko navíc vrací staronový poslanec, novopacký starosta Josef Cogan (STAN).