/FOTOGALERIE/ Sklizeň podzimních a zimních jablek je na Jičínsku v plném proudu, i když větve jabloní se letos pod úrodou příliš neprohýbají. Přesto je už většinou ten správný čas stromům ulevit.

Sklizeň jablek. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Úroda je podle odborníků jednou z nejslabších za posledních deset let. Ve skladech by mělo skončit přibližně 102 tisíc tun jablíček. Výnosnost tak meziročně klesne o třicet procent. V porovnání s dlouhodobým průměrem je to o jednu pětinu.