Akciové trhy pokračují ve svém impozantním růstu, který započal v roce 2023. Od té doby si index S&P 500 připsal 47 % a technologický Nasdaq Composite dokonce 69 %. To silně překonává typický historický roční růst o zhruba 10 %. Co stojí za tímto optimismem? Americká ekonomika se pořád ještě zdá být v dobré formě, inflace průběžně klesá k 2% cíli, zatímco americké společnosti zvyšují své zisky (obzvlášť ty technologické), snižování úrokových sazeb Fedu je na spadnutí a nadšení z umělé inteligence ještě pořád neopadlo. Kdo tedy i letos vsadil na Spojené státy americké neprohloupil a svezl se na rázné růstové vlně. Tento růst akcií byl do 1. kvartálu 2024 silně koncentrovaný a plynul především z rallye hrstky technologických gigantů, především pak výrobce čipů Nvidia, který si za dané období připsal více než 700 %.

Později v roce se začaly ukazovat náznaky oslabování trhu práce a stabilního poklesu inflace, načež znovu začal sílit narativ ohledně brzkého snižování úrokových sazeb. Tentokrát je ale tento narativ pravděpodobně na místě, protože představitelé Fedu již signalizují snížení úrokových sazeb na příštím zasedání 18. září. Pravděpodobně se bude jednat o snížení o 0,25 %, čímž se odšpuntuje cyklus snižování sazeb. To je to na co investoři netrpělivě čekali, aby mohli začít pomalu opouštět extrémně drahé technologiké tituly ve prospěch opomenutých středně velkých a menších společností. Ačkoli šíře současného růstu na trhu je ještě pořád omezená, je ale výrazně lepší než v minulém roce. Rovnovážný index S&P 500, který nenadvažuje ty největší společnosti v indexu tak od začátku roku vyrostl více než o 11 %. Opomíjený index Russell 2000, který sdružuje menší americké veřejně obchodované společnosti taktéž poskočil o více než 10 % za posledních 9 měsíců. Přerotace investorů je tedy zatím spíše opatrná. Důvodem je přetrvávající optimismus z umělé inteligence (AI) a do jisté míry i strach z potenciálního nástupu recese. Vše ale zatím probíhá hladce a hraje do rukou akciovým trhům.

Přehnaná očekávání?

Velmi vysoká očekávání trhů se ale mohou lehce obrátit ve zklamání. Současná úroveň ocenění akciových indexů odráží velmi silný růst v dalších letech (více než 15% růst zisků v roce 2025). Podle údajů FactSet téměř každý další kvartál tak podle současných očekávání má být výrazně růstový, a to i přesto, že v posledních letech zisky amerických společností vcelku stagnovaly. Investoři tak sází, že teď je ten bod obratu, kdy se firmy přesunou k stabilnímu růstovému trendu. S tím úzce souvisí také rostoucí očekávání snížení úrokových sazeb. Trhy v současnosti očekávají, že Fed 18. září rozpoutá cyklus snižování sazeb, který přetrvá i v dalším roce. Takové tempo snižování sazeb je ale typické v období recese. Je tedy možné, že investoři jsou buď příliš optimističtí ohledně sazeb, nebo podceňují potenciál pro zpomalení americké ekonomiky. Ačkoli nutno poznamenat, že jindy užitečná historická analýza v posledních letech pokulhává, protože tržní prostředí je silně odlišné od toho, co většina tržních účastníků ve svých profesních životech dosud zažila.

Nedávné zveřejnění hospodářských výsledků Nvidia za 2. kvartál 2024 a následný pád akcií asi o 8 % je dalším znamením toho, že trhy jsou nyní příliš náročné. Nvidia totiž překonala očekávání Wall Street a vykázala rychlejší růst tržeb a zisků a také zlepšila svůj výhled do konce roku. Výsledky tak byly vydařené, investoři ale společnost odměnili výprodejem akcií společnosti. To nám napovídá, že trh chtěl vidět ještě razantnější růstovou trajektorií.

Poměr tržní kapitalizace amerického indexu S&P 500 k očekávaným ziskům stoupá k výšinám, kterých dosáhl na vrcholku v roce 2021. Rozdíl je ale v tom, že tehdy ocenění středně velkých i menších společností bylo podobné jako těch větších. Ovšem v současné chvíli je ocenění těchto společností významně nižší než u těch větších. Z historického pohledu byly akciové trhy v roce 2021 extrémně drahé, a to v reakci na výrazné zvýšení peněžní zásoby v oběhu. Věříme, že pozitivní momentum tohoto období přetrvává dodnes a spolu s vysokým fiskálním deficitem podporuje ekonomický růst i v přítomné chvíli.

Závěr

Výše uvedené v kombinaci s tím, že významní a kvalitní investoři jako je Warren Buffett, Bill Ackman apod. odprodávají akciové tituly a zvyšují svojí peněžní zásobu nás vede k opatrnosti vůči trhům, které oceňují dokonalý vývoj. Investoři očekávají to nejlepší a přesně to nyní dostávají. Jak dlouho ale tato dokonalost vydrží? Nepomáhá ani fakt, že dluhopisové instrumenty ještě pořád nesou atraktivní výnos s výrazně menším rizikem než akcie.