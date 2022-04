Přístup k vytváření jídelníčku ve školních stravovacích zařízeních se v posledních letech rychle mění. Bramborové kaše a omáčky z prášku, předvařené knedlíky a bizarní kombinace zbytků na mnoha místech střídají čerstvé suroviny, lehká a výživná jídla a vegetariánské varianty. "S jídlem ze školní jídelny jsem spokojená a ani moje děti si moc nestěžují. Když byly v karanténě, brali jsme obědy domů, takže jsem měla šanci ochutnat, co dostávají. Jsou to různá jídla, myslím, že jsou odpovídající. Nic nepoživatelného mezi nimi nebylo. Z dob své školní docházky si pamatuju obědy z jídelny mnohem horší," říká Tereza B., jejíž dvě děti se stravují ve školní jídelně jičínské ZŠ Husova.

Devítiletá Běta, která do této jídelny chodí každý den na obědy, prý žádné děsivé zážitky podobné tomu v úvodu nemá. "Nejvíc mi chutná bramborová kaše s vepřovým masem na zázvoru. Zrovna dneska jsme to měli. Jestli něco nemám ráda, jsou to polévky s rozvařenou zeleninou," říká.

Zdejší jídelna patří ke třem základním a pěti mateřským školám, za jejichž stravovací zařízení zodpovídá jako zřizovatel město Jičín. Mnohé z nich už podle místostarosty Petra Hamáčka kladou důraz na zdravou stravu a udržitelné suroviny, cílem vznikající strategie je vytvořit jednotný přístup ke stravování a nakupování potravin. "Odpovědné znamená, že to bude zdravé a bude se minimalizovat odpad. Udržitelné bude tím, že by to mělo pokud možno brát ohled na místo původu potravin, aby se podporovala lokálnost i organický přístup k pěstování a biozemědělství," vysvětluje Hamáček.

Konkrétně to znamená, že se jídelníček bude sestavovat s ohledem na roční období, dostupnost a úrodu lokálních producentů. "Nemusíme mít za každou cenu třeba jablka v květnu. Dříve bylo normální, že se jedlo to, co zrovna vyrostlo. Chceme se k tomu přístupu vrátit," doplňuje. Za účelem vytvoření strategie vznikla pracovní skupina, ve které kromě zástupců městského úřadu zasedají také zástupci škol a jídelen v Jičíně.

Změny ve školním stravování vítají i samy školy. Například v MŠ Máj v Jičíně už řadu let kladou velký důraz na zdravé vyvážené jídlo připravené z čerstvých surovin a bez zbytečných polotovarů. "Jsme zapojení do projektu Zdravá školní jídelna a dbáme na to, aby děti dostávaly kvalitní jídlo z čerstvých surovin. Z polotovarů se snažíme vůbec nevařit. Nyní se jedná hlavně o tom, aby jídelny braly suroviny od místních zemědělců. Máme uzavřené smlouvy s lokálními farmáři, kteří nám dodávají čerstvé ovoce a zeleninu podle roční doby. I maso nám dodávají lokální producenti, takže víme, jak zvíře žilo," říká ředitelka školky Lenka Černá.

Nová strategie odpovědného a udržitelného stravování se bude zaměřovat na původ surovin, ale také na omezení plýtvání jídlem i energiemi. Výroba jídla by se tak měla zefektivnit a brát v úvahu i cenu obědů. I zde totiž hrozí zdražování v důsledku zvyšování cen energií a potravin. Plán je momentálně ve fázi projednávání, v následujících měsících by měly postupně vznikat konkrétní postupy. Samotnou strategii by mohly odpovídající orgány schvalovat v červnu.

Co dnes obědvají jičínské děti? (středa 20. dubna)



MŠ Máj

polévka: vločková

hlavní chod: Hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík



MŠ J. Š. Kubína

polévka: hrstková

hlavní chod: karbanátek, bramborová kaše, kyselá okurka



ZŠ Husova

polévka: zeleninová

hlavní chod: kuřecí stehýnko na španělský způsob, dušená rýže / vepřová játra dušená na cibulce, rýže



ZŠ Železnická

polévka: zeleninová s cizrnou

hlavní chod: čevabčiči, brambory, tatarka ze zakysané smetany / vegetariánský špíz, brambory, tatarka ze zakysané smetany



ZŠ Poděbradova

polévka: mrkvová se smetanou

hlavní chod: filet z tilápie smažený, brambory m.m., přesnídávka / květák s vejci jako mozeček, brambory m.m., přesnídávka