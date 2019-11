„Uráží nás, že nejhlasitější diskuse, které se o školství a vzdělávání vedou, se téměř vždy týkají platů pedagogů a pracovníků ve školách,“ píše na webových stránkách školy ředitel Jan Jiterský. Přitom je podle něho mnoho jiných důležitých věcí, které je třeba ve vzdělávání našich dětí napravovat. „Samozřejmě vnímáme, že podfinancování rezortu je dlouhodobý problém a věřte, že právě naše škola, která na vzdělávání dětí dostává z veřejných prostředků přibližně o dvacet procent méně než srovnatelná škola státní, toto podfinancování vnímá velmi citlivě,“ upozorňuje Jiterský a pokračuje: „Považujeme však za absurdní, aby právě proti současnému vedení ministerstva školství, jehož kroky k nápravě „věcí školních“ považujeme za smysluplné, rozumné, mající konečně, po několika devastujících letech vizi, bylo stávkováno.“

„Učitelé chtějí přidat deset procent do tarifu, pro mě je to dost neuchopitelné, určitě si tímto krokem škodí. Se stávkou úplně nesouhlasím, je to v této chvíli nešťastné řešení,“ říká svůj názor na protest bývalý učitel a současný místostarosta Jičína Petr Hamáček.