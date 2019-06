/FOTOGALERIE/ Již počtvrté se na jičínském náměstí v úterý sešli odpůrci politiky premiéra Andreje Babiše. Jejich počet se každým týdnem zvyšuje, tentokrát lze počet zúčastněných odhadovat na pět set osob. Mnohem více je i aktivních řečníků.

„Je příhodné, že se opět scházíme u kašny. To je pro Jičíňáky specifické místo. Tady to začalo i před třiceti lety," připomněl význam místa dlouholetý pedagog Josef Novotný. Dana Kracíková, starostka Železnice, s potěšením konstatovala, že: „Občanská společnost v naší zemi žije. Jsme nespokojení a dáváme to najevo." Svými slovy demonstranty podpořili i hebrejistka Terezie Dubinová, bývalý senátor Jiří Liška, Ludmila Štěpánková, lékař jičínské nemocnice Jiří Cyrany. Ovací se dostalo studentovi jičínského gymnázia Vilému Doskočilovi, který náladu společnosti interpretovat vlastní autorskou básní. Národní hymnu společně s celým náměstím zazpívali otec a syn Stříbrní.