Média mu dala přezdívku podle italského seriálu východočeský Cattani. Do kriminálu poslal v době exploze násilí po sametové revoluci stovky zločinců na tisíce let.

Jak promlčení v českém právu funguje?

Je odvozené od výše trestních sazeb. Čím vážnější trestný čin, tím delší doba promlčení. Ten rozptyl je od tří do třiceti let. Nejdelší lhůta je u trestných činů, kde je možné uložit výjimečný trest, tedy doživotí. Za běžnou vraždu je to pak 15 let. Tady je nutné vysvětlit, že ta lhůta se počítá od spáchání činu až po zahájení trestního stíhání. Ještě musím připomenout, že pokud pachatel dál páchá stejnou nebo závažnější trestnou činnost, tak se ta lhůta počítá vždy od spáchání posledního zločinu.

Jaký má vlastně promlčení trestných činů smysl?

Musím přiznat, že z mého pohledu u těch nejvážnějších zločinů žádnou rozumně odůvoditelnou. Ale jinak ulehčuje orgánům činným v trestním řízení, jednoduše řečeno nehromadí se jim spisy, je to procesní důvod.

Slyším, že s tím moc nesouzníte?

Já jsem nastavený tak, že za případy, na kterých jsem pracoval, za nejzávažnější trestné činy, tam kde hrozí pachateli doživotí, tam bych lhůtu úplně zrušil. Prostě by měly být nepromlčitelné. Tam, kde jsou doživotní následky, by měl být pachatel stíhatelný celý život. A u těch běžných vražd, tam by se lhůta promlčení měla zvýšit z 15 na 20 let. Ještě před dvěma lety byla maximální doba promlčení 20 let, teď je to 30. Pro zrušení promlčení mluví i práva pozůstalých. Ti to nesou celý zbytek života a právě tak by se měl i pachatel obávat trestu po zbytek života. To už asi neovlivním, ale alespoň jsem se zasadil za vyšší trestní sazby u nejzávažnější trestných činů. Tedy u násilné, mravnostní a drogové trestné činnosti a také u organizovaných zločinů.

ON-LINE rozhovor se senátorem a předsedou hnutí ZA OBČANY Miroslavem Antlem

Jak funguje institut promlčení jinde ve světě?

Třicet let za nejhorší zločiny mají stejně jako my například v Německu, na Slovensku, ve Francii nebo Španělsku. Ale třeba Švédsko a Norsko promlčecí dobu u vražd zrušily. Poláci pak mají 40 let a vraždy nezletilých jsou nepromlčitelné. Nejvíc by se mi líbilo, jak je to v Rakousku. Zločiny, kde hrozí doživotí, naši jižní sousedé nepromlčují. Pokud je pachatel odhalený do 20 let, pak dostává plnou výši trestu, poté se horní hranice trestní sazby zkracuje na 20 let. Anglosaské právo vůbec nejvážnější zločiny nepromlčuje.

Na druhou stranu, dá se vůbec ještě po desítkách let pachatel odhalit?

Určitě. I s ohledem na pokrok ve forenzní technice, jako je zkoumání DNA a podobně. Na druhou stranu pak může být těžké pachatele odsoudit. Třeba svědci už nemusí být po dlouhých letech spolehliví.

Ve Spojených státech se například snaží získat nová svědectví ve věznicích. Vězni dostávají kartičky se zásadními fakty o neobjasněných případech a policie tak může získat relevantní svědectví. Vězni ale musí mít nějakou motivaci mluvit, napadá mě třeba nabídku na snížení trestu.

To je ale může být ošidné, vězni mohou lhát, aby něco získali

Je to tak. Výpovědi se musí verifikovat, nové svědectví může být, jak říkáte, účelové. Svědek může lhát, aby se třeba pomstil, nebo něco získal. Takže důležité je ověření, ale policii může výpověď vězně po letech navést na jinak už vychladlou stopu. Podobný projekt teď rozjíždí u nás policie a vězeňská služba.

Také se budou snažit získávat svědectví od vězňů?

Ano. Policie vydala kalendář takzvaných pomníčků, budou tam docela podrobně popsané nevyřešené případy. Ty se budou viset ve věznicích a třeba si některý vězeň na něco vzpomene.

Zažil jste případ, kdy by se podařilo najít vraha u již promlčeného zločinu?

Na východě Čech si na takový případ nevzpomínám, ale jsou známé z jiných krajů. Například roce 2017 objasnili pražští kriminalisté 33 let starou vraždu díky otisku dlaně pachatele. Pachatel, který žil v hlavním městě na Barrandově, uškrtil jiného muže, u kterého náhodně přespal. Při výslechu se po 33 letech přiznal, ale kvůli promlčení odešel jako svobodný člověk.

On-line s kandidátem na senátora za ČSSD Miroslavem Antlem

To zní až děsivě. Hypoteticky, i když se po promlčecí lhůtě třeba přiznám, tak jsem svobodný člověk?

Je to tak. Jste beztrestný.

Trápí vrahy vůbec svědomí?

Jak kdy. U těch neplánovaných vražd třeba v afektu se nakonec můžou pachatelé sami přiznat. To je u ale u pachatele, který je napravitelný, má svědomí. Svědomí může být velkým hnacím motorem. Ale řada zločinců napravitelná není. Já jsem ale ve třech případech dosáhl doživotního odsouzení vrahů. Všichni měli v odborném posudky napsáno, že pokud vyjdou z vězení, je velmi pravděpodobné, vraždu zopakují. Jasně bylo řečeno, že převýchova je vyloučená. Takoví lidé by se z vězení nikdy dostat neměli. Tady jen připomenu, že zastánci promlčení mluví o napravení pachatele, protože zločin nezopakoval. Jenže to nemůžete vědět.

Přijmout promlčení vraždy blízkého člověka musí být pro pozůstalé těžké…

To máte pravdu. Kdysi jsem byl na exkurzi v dánské věznici. Byl to komfortní kriminál, každá cela musela mít dvě okna, jedno s výhledem do zeleně. Prý aby před sebou měli perspektivu propuštění a života na svobodě. Na to já říkám, že pozůstalí po obětech vražd žádnou perspektivu šťastného života před sebou nemají. Jen zničené životy a už jen výhled do děsivé šedi.

Do kin jde ve čtvrtek triller Roberta Sedláčka Promlčeno, půjde se podívat?

Jestli ten film má dobré recenze, tak rád. Třeba podnítí debatu o institutu promlčení. Ostatně někdy si říkám, jestli Češi tento aspekt českého práva vůbec znají.