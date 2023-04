Jičíňáci by nový parkovací dům uvítali. Mnozí v něm vidí řešení nepříznivé parkovací situace v centru města, obzvlášť v létě se totiž auty zaplňuje nejen náměstí, ale také odstavné plochy u zimního stadionu, přilehlé ulice a parkoviště poblíž autobusového nádraží a v nákupní zóně. V době pořádání významných a hojně navštěvovaných festivalů a akcí navíc bývá náměstí pro auta zpravidla uzavřené, tudíž mnoho parkovacích míst z centra města ubývá. S parkovacím domem, který by v Jičíně mohl v budoucnu vzniknout, bude kalkulovat také Plán udržitelné městské mobility, který momentálně zpracovává tým pod vedením architekta Radka Jiránka.

A přestože v parkovacím domě nemá vzniknout rezidentní stání například pro obyvatele čtvrti na Čeřovce, významně by jim to mohlo ulehčit život. „Hodně vil v sousedství nemá vyřešené parkování, musíme s autem stát před domem. Ale tam bývá plno, parkují tam pacienti z nemocnice. Parkovací dům bych proto uvítala, kdyby tam mohli zaparkovat a neblokovali nám ulici. A do města je to pár kroků, takže by to mohlo být dobré i pro přespolní," řekla žena, která má pod Čeřovkou v blízkosti nemocnice rodinný domek.

Studii vypracovává architekt

Přínos, který by parkovací dům pro Jičín měl, je ale nesporný a Rada města si to uvědomuje, proto schválila záměr vypracování ideové studie, která navrhne podobu a řešení domu, který by v Bolzanově ulici mohl v buducnu vzniknout. Studii vypracuje architekt Karel Čermák ze společnosti kcarch s.r.o., který v tuto chvíli zpracovává na zakázku Králověhradeckého kraje dokumentaci pro přestavbu plánované jičínské psychiatrické kliniky. Budovy by spolu podle plánu měly sousedit a parkoviště pavilonu by mělo mít s parkovacím domem společný vjezd, z toho důvodu se vedení města zdálo logické, aby projekty zpracovával stejný architekt.

Podle starosty Malého je pro další vývoj projektu nezbytné mít v ruce studii parkovacího domu, aby bylo možné záměr sladit s Regulačním plánem historického jádra města Jičína. Zároveň studie poslouží jako významný podklad pro další jednání s vlastníky nemovitostí a pozemků v této lokalitě.

A v neposlední řadě má studie sloužit jako příprava pro možné získání vyhovující dotace. „Zatím žádná taková výzva neexistuje, ale může se objevit v budoucnu. Pro případ, že by se objevila možnost vhodného spolufinancování, musíme být připravení," vysvětlil starosta důvod, proč studii za 114 tisíc korun nechává město vypracovat ve chvíli, kdy na realizaci projektu nemá potřebné prostředky.

200 milionů korun? Nereálná částka

Cena vybudování parkovacího domu se už před válkou na Ukrajině a zdražováním materiálů šplhala až na 200 milionů korun. Do této ceny se před třemi lety vešla například Pec pod Sněžkou, kde vzniklo stání pro 450 aut. V Liberci, kde momentálně roste parkovací dům v blízkosti krajského úřadu, už nyní počítají s náklady okolo čtvrt miliardy korun. Vznikne zde Asi 244 míst, což vyhání cenu jednoho stání k milionu korun. To je pro Jičín, který má v tuto chvíli rozpracovaných hned několik velkých investičních akcí, prozatím nereálná částka. „Je pravda, že velkých investic máme nyní hodně, ale myslím, že jsou to podstatné a nezbytně nutné investice," dodal starosta a zmínil například budování infrastruktury pro vznik obytné čtvrti v Lokalitě Kasárna, kvůli kterému si v loňském roce město vzalo úvěr 180 milionů korun.