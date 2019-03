Konecchlumí - Mezinárodní den žen - pro někoho komunistický přežitek, pro jiné význačný svátek, ke kterému patří kytička. Doba, kdy to byla pro muže hlavně sklenička, snad pominula.

Eva Lánská. | Foto: archiv

V rodině Evy Lánské z Konecchlumí se oslavy Mezinárodního dne žen udržují napříč politickým změnám a době. „Slavíme MDŽ a také Den matek, to je už tradice. Dáváme si kytičku a funguje to i u našich dětí,“ říká Eva Lánská, která se už těší na oslavu do Kamenice.