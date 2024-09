Jaké bude věkové a genderové složení příštího krajského zastupitelstva? Jako statisticky nejpravděpodobnější se jeví dominance mužů kolem 50 let věku.

O hlasy voličů se v nadcházejících volbách do krajského zastupitelstva v Královéhradeckém kraji uchází celkem 488 lidí. Z toho je 336 mužů (68,85 %) a 152 žen (31,15 %).

Nejvíce mužských kandidátů je ve věku 40 až 49 let (97), u žen dominují kandidátky ve věku 50 až 59 let (43). V případě mužů je věk mezi 50 a 59 druhý početně nejsilnější, kandiduje jich 82. Naopak v nejmladší možné kategorii 18 až 19 let nemá Královéhradecký kraj jediného kandidáta.

V nejstarší věkové kategorii 70 a více let kandiduje 28 mužů a 7 žen. Průměrný věk kandidátů do krajského zastupitelstva je 50 let.