Typický český otec miluje svou rodinu. Péče o ni vyjde na třicet tisíc měsíčně

Všeobecné sestry s osvědčením VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA - pracoviště Nová Paka., V případě zájmu zašlete profesní životopis a motivační dopis elektronicky na e-mail: vrkoslavova@ussnovapka.cz nebo poštou na adresu ÚSSM Nová Paka, Svatojánská 494, Nová Paka., Bližší informace na tel.: 605980631, 493771215 Ing. Vladimír Šimek - ředitel nebo na tel.: 739724145 pí Jana Vrkoslavová - vrchní sestra., , Požadujeme:, - SŠ nebo VŠ vzdělání , - Registrace k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, - Odolnost proti psychické zátěži, - Profesionální odpovědnost s upřednostňováním zájmu klientů, - Samostatnost v rozhodování, - Výpis z rejstříku trestů, - Zdravotní způsobilost, - Řidičský průkaz sk. B vítán, - Komunikační schopnost, týmová spolupráce, - Schopnost komunikace se seniory s ohledem na věk a jejich individualitu, - Schopnost zavádět nové metody do práce, , Nabízíme, - Zázemí stabilní společnosti, - Příjemné pracovní prostředí, - Dobré platové podmínky, - Stravování za dotovanou cenu (18,- Kč oběd), - 5 týdnů dovolené, - Příspěvek na penzijní připojištění (1000,- Kč/měsíc), - Odměny, - Poukázky do lékárny v hodnotě 1000,- Kč pololetně, - Vzdělávání a supervize, - Směnný provoz (12 ti hod. cyklus). Pracoviště: Ústav sociálních služeb města nové paky [1], Svatojánská, č.p. 494, 509 01 Nová Paka. Informace: Jana Vrkoslavová, +420 739 724 145.

Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) UČITEL/KA ODBORNÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25470 kč, mzda max. 30760 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: UČITEL/KA ODBORNÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ - pracoviště Nová Paka., V případě zájmu zasílejte životopisy s přehledem praxe v oboru do 31.5.2018 na e-mail: hruska@issnp.cz, Požadujeme vysokoškolské vzdělání. DPS je možné doplnit při zaměstnání. Vhodné i pro absolventy.. Pracoviště: Integrovaná střední škola nová paka, Kumburská, č.p. 846, 509 01 Nová Paka. Informace: Zbyněk Hruška, +420 493 723 727.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 18 000 Kč

Všeobecné sestry bez osvědčení Všeobecná sestra bez osvědčení. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Všeobecnou sestru/zdravotnické asistenty na interní, chirurgické a, neurologické oddělení nemocnice Jičín, , Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na personální oddělení poštou na adresu Oblastní, nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512 Jičín 506 01 nebo emailem na personal@nemj.cz, Nabízíme:, - ZVÝŠENÝ STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 40.000,- (všeobecná sestra)/30.000,-(zdravotnický, asistent) při nástupu nejpozději v září 2017 a setrvání v pracovním poměru min. 18 měs., - adekvátní pracovní a platové podmínky, - pracovní poměr na dobu neurčitou, - plný nebo částečný úvazek dle dohody, - týden dovolené navíc, - podporu profesního růstu, vzdělávání, - možnost ubytování, - dotované stravování, - příspěvek na důchodové nebo životní pojištění až 600,- Kč/měs., - příspěvek při dřívějším návratu do zaměstnání po MD 3000,-Kč/měs., - možnost mimořádných odměn, - příplatek za směnnost 2000 Kč za měsíc, - benefitní karty na sport a kulturu, Požadavky:, - odpovídající vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., (v září dle platné legislativy), - zdravotní způsobilost a bezúhonnost, DATUM NÁSTUPU A VÝŠE ÚVAZKU - DLE DOHODY. Pracoviště: Oblastní nemocnice jičín a.s. - sídlo, Bolzanova, č.p. 512, 506 01 Jičín 1. Informace: Lenka Vyčítalová, +420 493 582 227.