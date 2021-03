V pondělí ráno začali policisté kontrolovat na základě vládních opatření volný pohyb řidičů mezi okresy. Hranice okresů lze překročit kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad.

Policejní kontroly probíhají i v Horkách u Staré Paky | Video: DENÍK/Iva Kovářová

Mezi jičínským a trutnovským okresem, které spadají do Královéhradeckého kraje, leží na hlavní trase do Krkonoš obec Horka u Staré Paky a Čistá u Horek. Obě královéhradecké vesnice po posledním rozdělení krajů spadají pod Liberecko, i když pro místní je to stále nepochopitelné. Řidiči, jedoucí z Jičína do Trutnova a nebo opačným směrem, tak musí překonat nejen hranice okresu, ale také krajů.