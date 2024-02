/FOTO, VIDEO/ Centrem Turnova projíždějí denně tisíce automobilů a mezi nimi i několika tunová nákladní vozidla. Na náměstí Českého ráje a na něj navazující ulice 5. května je udělaná z dlažebních kostech a kvůli tomu je kolem silnice kritická situace s hlukem. Majitelem je kraj a ten se rozhodl konečně situaci vyřešit.

Turnov, doprava, náměstí, únor 2024 | Video: Sedlák Jan

Na chodníku u silnice nad turnovským kostelem se dá za hustého provozu komunikovat těžko. Musíte tady zvýšit hlas. „Bydlím tady celý život, ten hluk je pořád horší, jak tudy projíždí stále víc aut. Když projíždí dva kamiony proti sobě, cítíme v domě otřesy,“ popsal dvaapadesátiletý Pavel.

Do ulice raději ani neotevírá okna. „Strašný rachot do toho sem tam houkání sanitky, které tady projíždí z a do nemocnice. Navíc jde do bytu mnohdy i zápach z nafty.“

Na ulici nad kostelem se potkávají kamarádi. Chvílemi musí doslova křičet, aby ten druhý rozuměl, o čem je řeč. „Mně už to ani nepřijde, chodím tudy každý den. Ale je pravdou, že někdy je ten hluk dost silný,“ sdělil Josef Marek.

Jeho kamarád Petr jen kroutí hlavou. „Podle mě by tady měl být asfalt. Tady ta ulice nad kostelem už není tak historicky zajímavá, aby tu kostky musely být.“

Obyvatelé ulice 5. května i přilehlých částí se klidu dočkají. Po dlouhých letech stížností a pokut od hygieniků rozhodl Liberecký kraj o rekonstrukci této části silnice. Místo kostek tu stavaři položí speciální protihlukový asfalt. „Záležitost jsme řešili s památkáři, nakonec se podařilo prosadit úpravy alespoň v ulici 5. května. Na silnici přes náměstí kostky zůstanou,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Právě v těchto dnech vyhlásil kraj výběrové řízení na dodavatele stavby. Součástí projektu, jehož náklady projektanti odhadli na necelé tři miliony, by měla být i úprava přechodu pro chodce nebo veřejného osvětlení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 3 miliony korun.

Turnovská radnice nechávala hluk na náměstí i ve zmiňované ulici již několikrát změřit. Zjištěné hodnoty výrazně překračovaly dané limity. „Byl jsem nemile překvapen intenzitou provozu přes náměstí. Ten hluk je až ohromující. S tím by se mělo něco dělat,“ popsal Bohumil Kotlík ze Státního zdravotnického ústavu, který na podzim loňského roku vedl měření kvality ovzduší v centru města.

Kromě ovzduší se hygienici z Krajské hygienické stanice souběžně zaměřili i na měření hluku. „Konkrétně v ulici 5. května. Kromě zjištění aktuální akustické situace v území budou výstupy z měření sloužit jako podklad k vyhodnocení imisní zátěže spojené s dopravou,“ vysvětlila ředitelka krajských hygieniků Jana Loosová.

Přesné výsledky měření dostane město Turnov, Liberecký kraj a hygienici v nejbližších týdnech.

Radnice by ráda změnila i povrch silnice na náměstí, kostky tu ale zůstanou tak jako tak. „Vedení města může zatlačit jen na to, aby místo velkých kostek přes náměstí byly kostky menší, když kostky jsou podmínkou památkářů. Dopravu ale může zklidnit jen stále plánovaná silnice I/35 mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi, což je v dikci Ředitelství silnic a dálnic,“ popsal místostarosta Turnova Jan Lochman.

Státní podnik Ředitelství silnic a dálnic chce vybudovat novou přeložku krajské silnice II/283 mezi plánovanou kapacitní silnicí I/35 z Turnova do Jičína ke křižovatce Zelený háj. Ta by výrazně centru města ulevila. Záměr se daří pomalu prosazovat, proběhlo již první veřejné projednání. Nová silnice má být dlouhá přes 6 kilometrů a odvede dopravu z centra Turnova ve směru do a ze Semil, Lomnice nad Popelkou nebo Jilemnice, tedy celého Podkrkonoší.

„Právě tuto trasu by pak měla využívat nákladní a další těžká doprava jako obchvat centra Turnova,“ doplnil Lochman.

