Dodnes si pamatuje, jak před dvanácti lety dávali výstavu dohromady podle návrhu architekta Petra Kováře a Karla Vostárka. Zakázku museli stihnou do půl roku, aby se mohla slavnostně otevřít ku příležitosti dvacátého ročníku festivalu Jičín - město pohádky. "Tehdy to bylo hodně na punk. V posledním týdnu jsme pracovali od sedmi ráno do dvou hodin v noci. Přespávali jsme nahoře na zámku a mně se v té době navíc narodila dvojčata. Takže jsme v zámku bydleli i s nimi," vzpomíná se smíchem Zdar.

Své neobvyklé křestní jméno zdědil po otci, který Truhlářství Zdar zakládal. "Je staročeského původu, z dob, kdy vlastenci vymýšleli ryze česká slova jako čistonosoplena nebo kladkobřinkostroj. Já jsem v naší rodině třetí, můj syn Zdar je už čtvrtý v řadě," vysvětluje truhlář s tím, že se lidé přesto vždy nad jménem pozastaví.

Vybudovat Rumcajsův svět stálo v roce 2010 více než 1,5 milionu korun. Větší část z ceny pokryla evropská dotace, která hradila také například instalaci kovové sochy draka na Žižkově náměstí. Letošní opravy vyplynuly z technické revize na konci loňské turistické sezóny a město vyjde na 260 tisíc korun. "Rumcajsův svět patří k vyhledávaným jičínským atrakcím, lákavý je především pro dětské návštěvníky. To se ale výrazně projevilo na stavu pohyblivých prvků," doplňuje jičínský místostarosta Petr Hamáček. Podle Šorma se zasekávaly pohyblivé části, což hlavně na velkých atrakcích nebylo bezpečné. Bylo nutné vše rozebrat, promazat, vyměnit kolečka a řetězy, domalovat oprýskané barvy a všechno sestavit zpátky.

Podle Zdara Šorma je překvapivé, že takový nápor atrakce vydržely tolik let. "Zůstáváme s městem v pravidelném kontaktu a stav galerie kontrolujeme. Ale je také pravda, že tu je výborný správce Štěpán, který se o Rumcajsův svět skvěle stará. Díky tomu vydžela tak dlouho," pochvalu je si. Tento týden finišují dělníci Truhlářství Zdar poslední práce a Rumcajsův svět Radka Pilaře tak zvědavé děti budou znovu prozkoumávat začátkem jarní turistické sezóny. Ročně galerii navštíví přes 10 tisíc lidí.