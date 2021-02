Letošní koleda Tří králů byla výjimečná v mnoha ohledech. Koledníci nemohli osobně koledovat.

"Snažili se alespoň virtuálně na www.trikralovasbirka.cz a moc děkují za vaši přízeň. Přispět do on-line pokladničky tak můžete ještě do konce dubna," vzkazuje za charitu David Jung.Organizátory sbírky potěšila reakce mnoha jednotlivců, firem, institucí, spolků, farností a obcí.

"V letošním roce chceme vyjádřit opravdu velké díky nejen dárcům, kteří do pokladniček přispěli, ale také prodejnám, lékárnám, firmám, farářům, starostům a místním koordinátorům, kteří umožnili zajistit veřejně přístupná místa pro umístění pokladniček," pokračuje David Jung.

V Jičíně se do sbírky zapojily i místní prodejny, firmy a subjekty.Pokladničky byly rozmístěny i do okolních obcí (Veliš, Střevač, Radim, Dřevěnice, Bradlecká Lhota, Úbislavice, Chroustov), převážně do místních prodejen potravin COOP, na poštu, obecní úřady.

Tabulka výtěžků jednotlivých obcí:



Bradlecká Lhota 1 784,00 Kč

Dřevěnice 4 900,00 Kč

Holín 600,00 Kč

Hořice 15 940,00 Kč

Chroustov 971,00 Kč

Jičín 37 238,00 Kč

Kopidlno 10 937,00 Kč

Lázně Bělohrad 19 534,00 Kč

Libáň 4 705,00 Kč

Lomnice n/ Pop. 1 000,00 Kč

Nová Paka 28 875,00 Kč

Ostružno 8 663,00 Kč

Radim 10 325,00 Kč

Stará Paka 14 841,00 Kč