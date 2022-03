Příběh miletínských uprchlíků začal už před třiceti lety. "Dřív, ještě když jsem chodil do školy, rozdávali nám adresy dětí ze Sovětského svazu a museli jsme si dopisovat V naprostě většině to nevydrželo a do pár měsíců korespondence ustala. Jeden místní pán si ale s kamarádem z Ukrajiny dopisoval přes třicet let. Když začal tenhle mazec na Ukrajině, spojili se a on jim nabídl pomoc," vypráví starosta.

V té době už mělo vedení Miletína připravený plán, jak zajistit ubytování pro případné uprchlíky. Zaregistrovali se do databáze ministerstva vnitra a spojili se s vedením Královéhradeckého kraje. Hned následující den se jim ozval muž, jestli by spřátelenou rodinu nemohli ubytovat v městských prostorách. "On sám žije v malém domečku, neměl možnost je ubytovat. Tento manželský pár s dítětem pochází z oblasti u ukrajinsko-rumunských hranic. Sbalili si tašku, nechali tam dům i zbytek rodiny a přátel a vypravili se pěšky a pak autobusem do Prahy," vysvětluje Nosek.

Na podporu uprchlíků zřídili v Miletíně improvizované, přesto ale plnohodnotné ubytování v sokolovně, několik maminek s dětmi se vejde také do Spolkového domu a tři místní rodiny se dokonce nabídly, že případné uprclíky ubytují u sebe doma. "Hrozně je obdivuju. Je zvláštní představa přijmout k sobě domů někoho cizího. Je to od nich moc hezké," chválí měšťany Alena Jalová, miletínská matrikářka, která ukazuje připravené prostory Spolkového domu. Zatím je to jen vyklizená místnost s holými stěnami a televizí. V případě, že by bylo nutné umístit nějaké uprchlíky v Miletíně, vznikne zde zázemí s postelemi a úložným prostorem, k dispozici je také koupelna a kuchyňka.

Na podporu ubytovaných uprchlíků uspořádala miletínská radnice finanční i materiální sbírku. Potřeba je oblečení, ložní prádlo, přikrývky i ručníky. Veškerý materiál půjde primárně na příchozí Ukrajince v Miletíně, přebytek poté odvezou do centrálního skladu v Náchodě.

Lidé nosí také jídlo a do kasičky v infocentru hází peníze po velkých bankovkách. "Vyjednali jsme, že bude naše rodina chodit do restaurace Rohozec na obědy a večeře a každému z nich jsme dali tři tisíce v hotovosti, aby měli na snídaně a nejpotřebnější věci," doplňuje starosta. Pro děti zajistí město volná místa ve škole i školce, zatím se jedná i o volných pracovních pozicích, aby se uprchlíci měli šanci osamostatnit a zároveň pokud možno přišli na jiné myšlenky.

Podle starosty přijali Miletínští záměr města převážně pozitivně. "Ono pomůže i to, že jsme s to uprchlíky zaměstnat. Že lidi uvidí, že jen neleží a nečekají na pomoc. Přitom oni by si nejraději pomohli sami. Přesto jsou nesmírně vděční," říká. V Miletíně jsou uprchlíci v rámci dostupných kapacit vítáni na neurčito. Podle Noska ale stejně většina z nich bude chtít domů na Ukrajinu. "Doufám, že se ten šílenec (Putin, pozn. red.) brzy z Ukrajiny stáhne," věří.

I Alena Jalová vnímá reakci veřejnosti na ubytované uprchlíky příznivě. "Ze začátku spíš nevěděli, že sbírku pořádáme. Ale teď přispívají a přinášejí i dost věcí. Děti z místní školy dokonce vyrobily krásné odznáčky na podporu Ukrajiny. Lidé si je mohou v infocentru koupit a výtěžek z prodeje půjde celý na pomoc uprchlíkům," dodává.