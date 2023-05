Na sklonku týdne se tři bronzoví rybáři podívali ze svého dočasného soklu na nedaleké vrcholky Krkonoš. Teď je mistr sochař Albert Králíček začal pomalinku chystat na dalekou cestu až na „konec“ světa k osm a půl tisíce kilometrů vzdálenému přístavu Dutch Harbor na Aljašce. Zde budou střežit nejen Tichý oceán, ale také příběhy těch, kteří při těžké práci s vodním živlem přišli o život.

Skulptury z dílny novopackého sochaře Alberta Králíčka nyní poputují z východu Čech až na Aljašku | Video: Petr Vaňous

Půl druhého roku tvořil sochař Albert Králíček z Nové Paky na Jičínsku pamětní monument pro aljašský přístav Dutch Harbor na ostrově Amaknak. Trojice dva metry vysokých rybářů, jež budou již za několik měsíců střežit nejen Tichý oceán, ale také příběhy a vzpomínky na ty, kteří při rybolovu přišli o život, se nyní vydá na dalekou cestu.

Ta začíná v Umělecké slévárně HVH v Horní Kalné na Trutnovsku, která jim dá konečný vzhled. A to včetně patiny. „Odtud se na nákladním automobilu přesunou přes Prahu až do Hamburku a pak po moři a oceánu do místa určení,“ přibližuje čtenářům Deníku při posledním rozloučení se svým dílem sochař Králíček.

K výtvoru skulptury přišel jako pověstný slepý k houslím. „Kolega, výtvarník z Aljašky, poptával někoho, kdo modeluje reálné sochy. Dostal doporučení na mne, tak jsme se domluvili a nakonec skamarádili. Já vytvořil tři rybáře a on vyrobí lodní palubu se stožárem jako podstavec, na který budou sochy osazeny,“ popisuje příběh vzniku monumentů sochař.

Pocta všem hrdinům

Všechny tři sochy, které váží takřka 200 kilogramů, vznikaly podle reálných předloh. „Jejich jména však nejsou podstatná. Podstatný je podtext. Je to pocta všem hrdinům, kteří přišli o život, aby jiní mohli žít. Když jsem sochy vytvářel, měl jsem na mysli to, že všichni, kdo pracují na mořích či oceánech a zajišťují ostatním potravu, tam vyrážejí s myšlenkou, že se můžou kdykoliv potopit, či přepadnout přes palubu,“ doplňuje umělec.

Sochař Albert Králíček u svého díla.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

A i když všechny tři sochy mají ve tváři již nyní vepsán osud svých předchůdců, na jejich bronzových tělech je jeden detail, který může i jejich následovníkům v reálném životě zachránit krk. „Sice to tak nevypadá, ale malá kudla, kterou mají na pásku, mnohdy rozhoduje o jejich bytí či nebytí. Mohou se totiž kdykoliv zaplést do sítí. A jedině nůž je tak pro ně životně důležitý,“ dodává Králíček.

Jelikož je léto v severním Pacifiku krátké a zima velmi krutá, zvolil sochař pro své výsledné dílo bronz. „Nic jiného by tamní podmínky nevydrželo,“ upozorňuje.

K realističnosti postav přispívá ztvárnění figur. Ty vycházejí ze skutečných profesí a rybářských úkolů. Jedna postava tak tahá síť, druhá má na háčku již chycenou tresku a třetí se stará o klece s kraby.

Kdy bude jeho monument strážit oceán, zatím tvůrce netuší. „Teď budou několik týdnů putovat na Aljašku. Čekáme také, kdy kolega dodělá podstavec, který bude osazen skulpturami ryb a krabů. Ale snad se to stihne v následujících měsících,“ doufá sochař.