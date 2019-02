Jičín - Podle radních je prostor okolo kostela sv. Jakuba strohý. Hledají proto architekta, který by zvážil možnosti úprav a zhotovil projektovou dokumentaci.

Kostel sv. Jakuba Většího v Jičíně. | Foto: Jan Jireš

Architekt, který vzejde z výběrového řízení, se zamyslí nad několika otázkami. Bude se zabývat celým prostorem okolo kostela. Radnice mu vytyčila následující okruhy: prověřit možnost přemístění sochy sv. Trojice, koncipovat místo pro pořádání trhů a zhodnotit eventualitu vybudování hřiště, občerstvení, předzahrádek a podobně. Dále se také zaměří na nové dláždění, mobiliář a veřejné osvětlení. Dokumentace bude zohledňovat i napojení na park.

Na práci architekta je v rozpočtu vyhrazeno 600 tisíc korun. Rada počítá s tím, že v roce 2015 její nástupci nechají dopracovat dokumentaci a vypíšou tendr na zhotovitele.

„Hovoří se o tom už delší dobu. Stav prostoru není nejlepší, proto chceme vypracovat projektovou dokumentaci, která přijde s konkrétním návrhem na úpravu," vysvětlil starosta Jiří Liška. „Připadá mi to tam poněkud zašlé, nevýrazné. Je to sice dobře udržovaná oblast, ale mám pocit, že by měla vypadat lépe."

Radní Ladislav Brykner v žertu předpověděl, že na radnici brzy zamíří nová petice. „Třeba od kuřáků marihuany, že nechtějí přijít o klidný kout," zavtipkoval.

Oslovená paní Jana je myšlenkou překvapena. „Opravdu nevím, co by tam mohlo být. Vždyť ke kostelu se to prostranství hodí. Těžko říct, co by tam chtěli vyvádět. Lavička, trocha trávy a květiny postačují, to k těm obřadům přeci patří. Více není potřeba," rozpovídala se.