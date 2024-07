„Se začátkem letošního roku přišel na realitní trh výrazný optimismus. Nyní se však ukazuje, že do jisté míry přehnaný. Stoupá sice počet prohlídek, ale možnosti domácností investovat do bydlení jsou prokazatelně stále omezené. Nejvíce je to vidět u nabídky velkých měst, kde jarní ceny domů a bytů testovaly kupní sílu a zjistily, že bez kroku zpět to zatím nepůjde,“ popisuje dění na trhu Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services. „Domnívám se však, že se jedná spíše o korekci přílišného růstu než známku obratu. A trhu to může paradoxně prospět na obou stranách – jak majitelům, tak zájemcům.“

Byty v Praze zdražily o procento, v Brně naopak ceny o 4 % klesly

Nejlépe je to vidět na cenách bytů. Ty stagnují i na největším – pražském trhu. Průměrná cena se zde zvýšila pouze o procento na 126 tisíc korun za metr. Meziročně pak vykazují zhruba 8% zdražení. Naopak v Brně, kde se ceny zvyšovaly skokově, nyní dochází ke 4% korekci. Ceny starších bytů zde oproti jaru klesly zhruba na 87 tisíc korun za metr. Také v Brně však v meziročním srovnání vzrostly, a to o 7 %. Pokles hlásí i města Středočeského kraje. Průměrně se zde byty prodávaly za podobnou cenu jako na jaře – za 76 tisíc korun za metr. V meziročním srovnání jsou momentálně cenové hladiny nižší dokonce o 5 procent.

„Ukazuje se, že možnosti domácností v oblasti financování stále nejsou tak dobré, aby se trh rozpohyboval. Tomu odpovídá i nejvyšší počet prohlídek za posledních 24 měsíců, avšak s nepoměrně nižším počtem uzavřených prodejů,“ přibližuje Hendrik Meyer. „Opatrnost domácností, která souvisí s pomalejším ekonomickým zotavením, se pravděpodobně propíše i do druhé poloviny roku. Majitelé by toto měli zohlednit a připravit si prostor na vyjednávání.“ Meyer zároveň upozorňuje, že to pro ně nejsou špatné zprávy – snižuje se riziko, že se z jejich nemovitosti stane „ležák“ kvůli nerealisticky nastavené ceně vzhledem k celkové nabídce. I krok zpět o sto tisíc korun může znamenat zrychlení prodeje klidně o čtvrt roku i více.

Ceny rodinných domů snižuje strach z dodatečných investic

Podobně jako u bytů se v létě vracely ve svých stopách také ceny rodinných domů. Průměrná cenová hladina napříč Českem se snížila o 2 % na úroveň závěru loňského roku.

Jmenovatelé jsou podobní – nedostatečné možnosti bydlení financovat, ale také rostoucí obavy z dodatečných výdajů, souvisejících především s rekonstrukcemi nebo snižováním energetické náročnosti. O propadu cen se však v dlouhodobé perspektivě hovořit nedá – v meziročním srovnání jsou totiž ceny až na výjimky vyšší po celém Česku, v některých krajích i o více než 10 %.

Typicky domkářská jižní Morava, která slouží jako lakmusový papírek pro zbytek Česka, hlásí oproti jaru jen mírný pokles cen – a to o 1 % na 55,5 tisíc korun za metr. V meziročním srovnání i tak ceny vzrostly zhruba o 9 %. Stejný pokles – tedy o procento – oproti jaru hlásí také nemovitosti Středočeského kraje. Ten je charakteristický především svou vazbou na Prahu. Ustálení cen v hladině 68 tisíc korun za metr při 5% meziročním růstu tak napovídá, že pražský trh se zatím dostatečně nerozpohyboval a na zvyšování cen v kraji zatím tlačit nebude.

„Na trhu se však odehrává i řada opravdu zajímavých změn. Například Olomoucký kraj, který překvapil opravdu skokovým meziročním růstem, snižuje své ceny oproti jaru o devět procent. Potvrzuje, že i v regionech se zájem domácností po krátkém vzedmutí dočasně vyčerpává. O čtyři procenta se pak snížila cenová hladina v Plzni a okolí, dalším z krajů, kde se ceny nadechovaly k výraznějšímu růstu,“ hodnotí Hendrik Meyer. „V řadě krajů pak do cen promluvil i nebývale nízký zájem o rodinné domy coby druhé domovy nebo rekreační nemovitosti.“

Počet zájemců o nájmy opět stoupl, na trhu roste riziko podvodů

Ostražité by měly být domácnosti, které se chystají do nájemního bytu. Podle očekávání růst jejich cen zrychlil. Sice pouze nepatrně, o to větší zlom však může přijít v polovině léta a s pravděpodobností hraničící s jistotou pak v září. To vrcholí celoroční špička poptávky, kdy se na trhu v jeden moment setkávají vysokoškolští studenti, ale také běžné domácnosti. Poptávka ani na začátku léta nepřestává být vysoká a po dlouhé době se v rámci celého Česka dostala přes 25 zájemců na jeden nájemní byt.

V Praze, kde jsou pomyslné „fronty“ tradičně nejdelší, se v současnosti o jeden byt uchází 51 zájemců. Ceny zde proto reagují 2% růstem na 367 korun za metr pronajímané plochy. V meziročním srovnání si tak domácnost za typický 65metrový byt připlatí skoro 1 850 korun měsíčně. V Brně se pak zvýšily o procento na aktuálních 285 korun pronajímané plochy. Meziroční růst je tu nižší než v hlavním městě – asi 3%. Za 65metrový byt tak budou v létě chtít majitelé asi o 620 korun měsíčně více než loni. Města Středočeského kraje pak hlásí pokles na 259 korun za metr nájemní plochy. Meziročně jsou tu však ceny o 4 % vyšší a 65metrový byt nyní stojí o 685 korun měsíčně více než loni.

„Do nájmů se už nyní začíná propisovat nižší počet prodejů. Na trh míří další generace zejména mladých domácností, které odkládají nákup vlastního bydlení. Z druhé strany se pak zvyšuje počet zájemců u singles v podstatě všech věkových kategorií,“ přibližuje Martin Ponzer, ředitel Bezrealitky. „Prostor pro růst navíc zdaleka není jen v Praze nebo Brně, výrazně větší zájem je o nájmy i v krajských městech, jako je Plzeň, Olomouc nebo České Budějovice.“

Ponzer zároveň upozorňuje, že český trh není na takový růst zájmu připraven a majitelé pod tlakem nabídek často jednají zkratkovitě. Podceňují především prověřování zájemců o bydlení. S jejich počtem totiž roste riziko podvodů. Zejména pronájmy realizované přes sociální sítě nebo bazarové platformy s sebou podle něj nesou neúměrné riziko.

„V rámci vlastního bezpečnostního štítu pravidelně analyzujeme podvodné inzeráty nebo počet rizikových žadatelů o bydlení. V obou případech je riziko největší za poslední tři roky,“ zakončuje Ponzer.