Ve třiceti chalupách, které na území Dílců stojí, žije celkem 67 lidí. Z toho 23, tedy 34,3 procent, nedosáhlo patnácti let věku. Vyplývá to z dat, která dali dohromady statistici Deníku. I podle místních je ale populace ve vsi v průměru hodně mladá. "Hodně mladých lidí, kteří zde vyrostli, tady zůstalo a založilo vlastní rodiny. I do domů, které byly naprodej, se nastěhovaly mladé rodiny. Pro děti je to tu bezva," říká Alex Řeháčková, která v Dílcích žije s manželem a třemi dětmi.

Vesnice prý hodně těží z dobré komunity lidí i množství aktivit, které mohou rodiče s dětmi podnikat. "Máme společný bazén, dětské hřiště a vesnice je navíc slepá, silnice u nás končí a tak tu není provoz," dodává máma dvou holčiček a jednoho chlapce. Celá vesnice se také dvakrát do roka schází na návsi ke společnému opékání buřtů nebo kuřat.

Potvrzuje to také starostka Dílců Michaela Hořčičková. "Velkou roli hraje to, že je tu klid a bezpečno. Nejezdí tu moc aut a děti tu mají vyžití. Výhodná je také blízkost Jičína, kam mohou rodiče dojíždět za prací," vysvětluje.

Malé obce, jako jsou Dílce, čísla statistik částečně zkreslují kvůli celkově nižšímu počtu obyvatel. I o něco větší vesnice na Jičínsku se ale pyšní poměrně mladou populací. Do první desítky nejmladších obcí na Jičínsku se dostalo také Konecchlumí a Úbislavice. Obě vesnice přitom mají více než 400 obyvatel. "Podpořili jsme výstavbu nových domů vyhrazením parcel a připravujeme další. Ale vrací se sem také vnuci starousedlíků, kteří zakládají rodiny. Pravidelně se nám zaplňují kapacity v mateřské školce. Snažíme se podpořit i kulturní a společenské vyžití, máme hřiště i koupaliště," vysvětluje popularitu Konecchlumí u mladých rodin starosta Rostislav Němec.

O něco horší je situace ve městech. Ze dvanácti obcí na Jičínsku, kde žije více než tisíc lidí, se podíl dětí přehupuje přes 16 procent. Jednoznačně přitom vítězí Železnice, kde je v celkovém počtu 1 304 obyvatel 234 dětí (17,9 procent) do čtrnácti let. V závěsu o více než procento je pak městys Pecka, Stará Paka a Sobotka. V okresním městě Jičíně žije z celkových 16 tisíc obyvatel 15,8 procenta dětí. Zato v sousedních Valdicích žije pouhých 8,7 procent dětí. Jsou tak spolu se Soběrazí populačně nejstaršími obcemi na Jičínsku.

Město Železnice na rozvoj populace dlouhodobě dbá. Je zde základní i mateřská škola, které obě v uplynulých letech prodělaly rozsáhlé rekonstrukce, pump park a v dostupné vzdálenosti před pár týdny otevřené zdravotní středisko pro obvodního lékaře pro děti i dospělé a nově také pro ordinaci neurologa.

Služby, zdravotnictví, školy a dobrá dostupnost autem a hromadnou dopravou jsou hlavními kritérii, podle kterých mladé rodiny volí bydliště. "Děti se po polňačce okolo Zebína dostanou bezpečně na kole až do Jičína mimo hlavní silnici. Zastávka autobusu je sice až za vesnicí na kopci, ale ráno děti do školy stejně vozí rodiče a odpoledne už to busem v pohodě zvládnou," popisuje Alex Řeháčková situaci v Dílcích do kterých je to z Jičína autem nanejvýš čtvrt hodiny.

Dospívání v menší obci má prý ale oproti lidmi a auty nacpaným městům další výhody. "V klidu na zahradě vypěstujete trochu zeleniny a život je takový příjemnější než v paneláku. Nemusíte dětem být pořád za zády, můžete jim dát volnost. Navíc vidí, jak co roste a jak se co pěstuje. Mohou chovat zvířata a celkově vidět život víc v kontextu," dodává Alex.