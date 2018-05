Třešně zrají, některé už ale zničily kroupy

Královéhradecko - Teplý duben a květen urychlily sklizeň prvního ovoce. Na zahradách se už červenají lahodné jahody a kosáci i špačkové se zadarmo stravují na červenajících třešních.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Květy obalené stromy slibovaly bohatou úrodu. Na velikosti plodů se ovšem téměř všude podepsalo sucho a podle ovocnářů není prý všem dnům konec.

V Ostroměři v tomto týdnu zahájili sklizeň prvních červených plodů, i když část úrody v sobotu poškodily kroupy. „Déšť s kroupami šly v pruzích, poškodily nám dva hektary sadů,“ sčítá ztráty na třešních soukromý pěstitel Petr Kareš. Na osmi hektarech tu postupně dozrávají odrůdy holandská srdcovka Kasandra, Jacinta a italské odrůdy. Brigádníci by jich měli otrhat asi 30 tun. „Někteří jsou šikovní a během směny zvládnou načesat 15 až 20 desetikilových beden,“ hodnotí Kareš práci lidí, kteří se hlásí k ruční sklizni.

Stromy jsou naštěstí nízké a tak trhači nemusí pracovat ze žebříku, třešně ale musí česat se stopkou.

Největší pěstitel na Hradecku

Zemědělské družstvo Libčany na Hradecku se řadí na přední pozice ve velikosti ovocnářských družstev v České republice.

V roce 2010 zde zahájili pěstování třešní pod foliovým krytím. O čtyři roky později plochu rozšířili o dalších 5 hektarů. Folie jsou nyní nainstalovány na patnácti hektarech. Jde o investici, která by se měla podniku vrátit zhruba do dvanácti let.

Zdejší družstvo patří mezi největší pěstitele pozdních tmavých třešní s touto technologií v rámci celé republiky. Folie chrání třešně před krupobitím.

Sklizeň - velká neznámá?

Ředitel podniku Jiří Pátek se zdržuje prognóz.

„Se sklizní začneme zřejmě v příštím týdnu. V červnu většinou dochází k propadu plodů, které stromy neudrží. Pokud budou v příštím týdnu tropické teploty, mohou třešně z velké části spadnout a pak nebude sklizeň žádný velký zázrak,“ míní šéf družstva.

Podle Pátka je zatím všechno velká neznámá. Třešně ze zdejších sadů zákazníci seženou v podnikové prodejně v Libčanech, cena prý bude na hranici 40 až 50 korun za kilogram.

Třešně v Libčanech pěstují na 27,75, višně na jedenácti hektarech. Dále se zabývají pěstováním jabloní, a to na zhruba na 120 hektarech, hrušně zkoušejí na 12 hektarech. Na malých plochách tu ovocnáři ošetřují i broskvoně (2,26 ha) a slivoně (1,48 ha).