/FOTO, VIDEO/ Stop likvidaci zemědělství! Nakupujte české potraviny! Ne Green Dealu! Živíme tuto zemi, chceme rovné podmínky! To je jen zlomek sloganů, kterými si ve čtvrtek před polednem ověsili protestující zemědělci z Jičínska své traktory. Konvoje zemědělské techniky se s úderem 10. hodiny vypravily na silnice první třídy a ze třech směrů zamířily na kruhovou křižovatku u Úlibic. Zemědělci podpořili hromadné protesty, které se konají napříč Střední a Východní Evropou. Stěžují si na přehnanou byrokracii, Green Deal a import levných potravin ze zemí třetího světa.

Traktory a zemědělská technika zablokovaly kruháč v Úlibicích. Zemědělci protestují proti nařízením EU. | Video: Deník/Kateřina Chládková

Ještě v půl 11 dopoledne je na kruhovém objezdu v Úlibicích pouhé všednodenní rušno. Dopravní uzel, kde se střetávají silnice první třídy od Jičína, Nové Paky a Hradce Králové je kolonami neblaze proslulý. Už za moment se zde ale rozpoutá show, jakou Úlibice dlouho nezažily. Právě tady se totiž bude otáčet několik desítek protestujících traktoristů a zemědělců, kteří ve čtvrtek před polednem vyrazili demonstrovat proti zhoršujícím se podmínkám.

"Nechceme blokovat silnice, nebudeme nikde zastavovat, dodržujeme rozestupy. Ale musíme na sebe upozornit," vysvětluje Petra Zmatlíková z Volanické zemědělské. Na protestech funguje jako koordinátorka a zástupkyně Okresní agrární komory Jičín. Z Jičíněvsi, odkud jeden z traktorových konvojů startoval, ale vyrazila s předstihem, aby mohla v Úlibicích celou akci zdokumentovat. Kromě zemědělců od Kopidlna na protest vyrazily také dvě desítky traktorů od Hořic po I/35 a další dvacítka strojů od Sobotky po I/16. "A taky jsme dnes dostali zprávu, že sem k nám jede snad až čtyřicet traktorů od Mladé Boleslavi," dodává Zmatlíková. Podle informací se už krátce po 10. hodině začaly ve všech třech směrech tvořit kolony.

Chtějí českou pšenici i mléko

Na traktory v Úlibicích čeká v autě u krajnice i postarší manželský pár. Fotit se prý nechtějí, přijeli jen podpořit zemědělské protesty. "Jsme od Turnova a když už to máme tak blízko, chtěli jsme zemědělce podpořit. Chceme tu českou pšenici a mléko. Ne že nám budou dovážet mléko z Indie," říká žena. Okolo hospodářství se pohybuje celý život, zemědělcům dříve vydávala obědy. "Skvělí chlapi! Dokonce se do traktorů na ty koberečky zouvali, aby tam měli čisto," vypráví.

Manželé, kteří demonstrantům přijeli fandit, zamávat a natočit si jejich stroje pro přátele, se shodují, že dříve byl systém nastavený lépe. "Dříve měl každý svoje hospodářství, ovoce, zeleninu i maso si pěstoval sám. Nejde o to, že bychom se měli špatně. Ale o kvalitu potravin. Proč bychom tu nemohli mít české potraviny? Proč to musíme dovážet?" dodávají. To už ale v dálce blikají majáčky prvních traktorů. Podívaná začíná.

Protestovali už před dvěma lety

Na silnice se zemědělci na Jičínsku vypravili už před dvěma lety, kdy protestovali proti vládním opatřením. Tehdy se s premiérem Petrem Fialou podařilo dobrat kompromisu. Tentokrát ale protesty míří ještě výš, země Střední a částečně i Východní Evropy protestují proti opatřením EU. "Zhoršuje se nám byrokracie, chodí častější a větší kontroly, omezení. Chceme hospodařit dobře, v souladu s přírodou, abychom produkovali kvalitní potraviny, dobře se starali o zvířata. Ale opatření přibývají, podmínky se z roku na rok mění, neexistuje nějaká analýza toho, jaké jsou dopady. Je to čím dál těžší. Komodity a produkty z třetích zemí strašně snižují cenu a nám všem, stejně jako ostatním firmám strašně rostou náklady a je problém to ufinancovat a udržet to hospodářství," vysvětluje Zmatlíková důvody čtvrtečních protestů.

Jelikož je Jičínsko vnitrozemní okres, nevypravili se místní zemědělci k hranicím jako jejich kolegové z Náchodska a Trutnovska. Místo toho se víc jak 53 kusů zemědělské techniky postupně setkalo právě v Úlibicích. Traktory ověšené vlajkami a slogany, návěsy s hromadami sena, osobní auta s lidmi spěchajícími do práce i stovky kamionů, které každý den brázdí silnice na Jičínsku, způsobily krátce před polednem úplný kolaps dopravy. Někteří řidiči zdraví demonstranty hlasitým troubením a máváním, jiní si otráveně ťukají na čelo. Ne každý má totiž pro protestující zemědělce pochopení. "Dobrá práce, kvůli nim jedu do práce už dvě hodiny," postěžoval si jeden z řidičů přímo z kolony na Facebook.

Podle Hany Svatošové z Okresní agrární komory Jičín však lze očekávat, že pokud se české vládě nepodaří do konce února se zemědělci domluvit, lze očekávat další protesty. A to doknce mnohem tvrdší. "Sice tentokrát neprotestujeme přímo proti vládě, ta má ale možnost některá nařízení EU upravovat a přizpůsobit, to se ale neděje. Nyní budou jednání s premiérem a s ministrem zemědělství a 29. února se má sejít výbor Agrární komory. Ten bude hodnotit, jestli naše požadavky vláda splnila. A pokud ne, budeme protestovat znovu. A to bude mnohem tvrdší, než dnes. V zemích Západní Evropy pálí zemědělci stohy sena a pneumatiky. Pokud neuspějeme, může to nastat i u nás," dodává Svatošová.