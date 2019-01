Jičínsko – Trabant klub Český ráj pořádá tradiční, letos již 8. ročník akce Trabi Český ráj Jinolice 2013, která se bude konat od pátku 10. do neděle 12. května v kempu Eden v Jinolicích.

Na akci se setkají majitelé i příznivci aut značky Trabant a všech vozů koncernu IFA a AUTO UNION.



I když tyto automobily nevlastníte, ale patříte mezi jejich fandy, přijďte se podívat. Čeká vás bohatý program se soutěžemi, vyhlášení nejhezčích vozidel a mnoho dalšího. Pokud se chcete akce zúčastnit nejen jako divák, ale také se do ní zapojit, soutěžte s námi o jedno ze dvou míst spolujezdce při sobotní odpolední spanilé jízdě.



Stačí odpovědět na otázku:

Ve kterém městě bývalé NDR se vyráběl legendární vůz Trabant?

a) Zittau

b) Zwickau

c) Eisenach

Nápovědu hledejte na trabant.cz.



Odpovědi zasílejte na e-mail stanislava.hegedusova@denik.cz nebo na adresu Jičínský deník, Husova 48, 506 01 Jičín, a to do úterý, 7. května do 12 hodin.

Uveďte jméno, příjmení, bydliště a telefonní kontakt.

Ke článku je připojena fotogalerie z loňského ročníku této akce.