Toulky nejen Královédvorskem lákají i do Hořic nebo na Pecku

Hořice - V těchto dnech odstartovala nová turistická hra „Toulky nejen Královédvorskem“, kterou spustilo město Dvůr Králové nad Labem a jejímž cílem je propagovat památky a atraktivní turistické lokality v regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Základem hry, která potrvá až do září 2020, je brožura s herním plánem. Během pobytu mohou návštěvníci získávat na vybraných místech (ubytovací zařízení, restaurace, obchody apod.) známky, které nalepí do herního plánu nebo do něj obkreslí piktogramy při návštěvě tzv. bezobslužných míst. Seznam známkových míst, kterých je celkem 25, je zveřejněn v brožuře, stejně jako podrobná pravidla, mapa s vyznačenými známkovými místy a turistickými cíli nebo informace o zapojených subjektech.

Kromě zajímavostí na Královédvorsku se mohou turisté těšit i na místa mimo region. S hrou se podívají například do Hořic, Miletína, Lázní Bělohradu nebo na hrad Pecku, na výběr je z celkem 32 bezobslužných míst, a to v duchu sloganu hry „Neseďte u telky, vydejte se na toulky!“ Brožura je zdarma k dispozici v hořickém infocentru.