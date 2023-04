Fotky rozbořeného zázemí fotbalistů klubu FC AMA Žeretice oblétly těsně před Velikonocemi Jičínsko. Týden před zahájením sezóny střechu budovy se šatnami, skladem, posezením pro fanoušky a kioskem doslova odnesl vítr, budoucnost šaten v nejbližších měsících je stále nejistá, čeká se na vyjádření pojišťovny a statika.

Žeretickým fotbalistům vzal vítr střechu | Video: Kateřina Chládková

Tajemstvím je opředený ale i samotný větrný poryv, který musel být tak mocný, aby unesl pevnou a neporušenou střechu, ale natolik cílený, že nerozfoukal hromadu chvojí nachystanou na pálení čarodějnic. "Musel to být nějaký lokální větrný vír, jinak si to vysvětlit nedokážeme. Výkyvů počasí už jsme tu zažili hodně, tohle jsem ale ještě neviděl," spekuluje nad troskami kabin starosta Žeretic Petr Jiskra.

O žert se rozhodně nejednalo

Hodiny na zdi se zastavily v čase 16:10. Je to zřejmě přesný čas, kdy se poslední březnová bouřka přehnala přes žeretické fotbalové hřiště a zanechala za sebou spoušť hodnou katastrofického filmu. "Vítr odnesl celou střechu, obrátil ji vzhůru nohama a odhodil ji směrem k Cidlině. Všechno, co bylo uvnitř, vysál ven. Polystyrenové desky a dresy fotbalistů jsme našli 300 metrů daleko," popisuje aprílový nález starosta Petr Jiskra. O žert se ale nejednalo. V noci na sobotu 1. dubna do odhalených zdí a šaten vydatně napršelo a noční mrazíky se postaraly o to, že budova nejspíš bude muset jít k zemi.

Fotbalistům Žeretic vítr odnesl střechu. Na obnovu zázemí se skládají příznivci

Co přesně se na hřišti v pátek v podvečer stalo, se dodnes neví. Záznamy neexistují, na místě nikdo nebyl a v sousedé větší vítr nezpozorovali. Přesto to na hřišti vypadá, jako by se tudy prohnalo tornádo. Ani meteorologové ale v záznamech nemají nic neobvyklého. "Při zběžném prohlédnutí záznamů z daného času v této oblasti vidím vítr v nárazech mezi 7 a 10 metry za sekundu, což není žádná ničivá rychlost. Ničivé účinky větru, například odváté kusy střešní krytiny, pozorujeme většinou až okolo 20 metrů za sekundu," říká Lucie Kašičková z hradeckého oddělení klimatologie a meteorologie Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle ní nicméně nelze vyloučit, že se na žeretickém hřišti lokálně na moment nezvedl silnější vítr. Bližší informace však podle ní může poskytnout až podrobnější analýza nasbíraných dat. Možnost, že střechu poničilo menší lokální tornádo, ale Kašičková nevylučuje, v osudový pátek zaznamenali meteorologové malé tornádo i na Blanensku. "Vyloučené to není, na tyto extrémní projevy počasí si nejspíš budeme muset zvykat," dodala meteoroložka.

Nemohli uvěřit vlastním očím

Podle předsedy FC AMA Žeretice Luboše Stryala je to pro klub katastrofa. Zázemí, které si místní sami postavili v roce 1967, si v posledních měsících zvelebovali na sezónu, vymalovali a celkově kabiny udržovali v dobrém stavu. Právě Stryal našel v sobotu 1. dubna šatny svého klubu rozbořené jako domeček ze sirek. "V pátek jsem odsud odcházel krátce před 16. hodinou, ještě jsme tu něco řešili, takže jsem odešel asi těsně před tím, než se to stalo.. V sobotu jsem přijel nachystat vše na přátelák s Libuní. Když jsem to viděl, nemohl jsem uvěřit vlastním očím. I ostatní si mysleli, že je to apríl, když jsme jim volali," vypráví, zatímco nešťastně obchází trosky zázemí. Okolí už je poklizené díky sobotní brigádě fotbalistů, v trávě ale stále leží velké šrouby, na promočených poličkách v torzu budovy stojí trofeje a ve sprše se válí zablácená lahvička sprchového gelu.

Pomocnou ruku nabídly snad všechny kluby v okolí. Náhradní hřiště pro pořádání zápasů, které se měly odehrát na domácím hřišti Žeretic, nabídne Milíčeves, okresní fotbalový svaz zase přislíbil žeretickým fotbalistům zapůjčit stavební buňku, ve které by se mohli převléknout před tréninkem na domácím hřišti.

Zničené zázemí je velká ztráta

Pro žeretické fotbalisty, ale i pro veřejnost, která fotbalové hřiště používala k setkávání a pořádání komunitních akcí, je zničené zázemí velká ztráta. Na podporu se ozvala sportovní veřejnost z kraje a okresu, fotbalový svaz i místní, kteří na vytvořený transparetní účet poslali klubu k dnešnímu dni 141 tisíc korun. "Transparentní účet jsme zřídili na náhradu technického vybavení klubu. Budou potřebovat nové dresy, ale také například počítač, do kterého se zapisovaly výsledky. Natekla do něj voda a kompletně vyhořel. Do jedné části budovy jsme se ještě nedostali, takže teprve zjistíme, v jakém stavu jsou bojlery a čerpadlo na zalévání hřiště," vysvětluje starosta.

Samotnou budovu bude podle jeho názoru nutné strhnout a postavit úplně novou. Obec je připravená ji financovat ze svého a z dostupných dotací, problém ale bude v zákonem nařízených administrativních procesech. "Vše záleží na tom, jak se vyjádří statik. Ten by měl přijít ve čtvrtek a zhodnotit, jestli bude možné torzo budovy zachovat. Pokud budeme stavět novou, nejdříve musí rozhodnout zastupitelstvo a zadat vypracování projektu, na konci roku bychom možná mohli vypsat výběrové řízení na zhotovitele, několik měsíců čekat, jestli se někdo přihlásí, vyřídit stavební povolení a předpokládám, že nejdříve v létě 2024 by se mohlo začít stavět," popisuje složitý proces, kvůli kterému nejspíš fotbalisti z Žeretic jen tak nové šatny mít nebudou.

Pokud byste také chtěli podat fotbalistům pomocnou ruku, transparentní účet FC AMA Žeretice najdete ZDE