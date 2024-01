Jičín získá nový nemocniční pavilon

Lékařům a pacientům v Jičíně se otevře nový moderní pavilon A v Oblastní nemocnici Jičín. Multifunkční pavilon vyrostl v posledních dvou letech na místě bývalé staré budovy interny. Do nových prostor budou lidé chodit na odběry krve, interní ambulanci a do laboratoří a také na vyšetření novou magnetickou rezonancí, kterou se jičínské nemocnici v roce 2023 podařilo získat. Zkušební provoz se spustí po dokončení stavebních prací a potrvá do konce února 2024. Budova by pak měla být předána k užívání do konce dubna.

Zdroj: Archiv