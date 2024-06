Za posledních pět let tak počet dětí a mladistvých, kteří byli léčeni kvůli závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách, vzrostl téměř o pětinu (o 18 %). Po alkoholu je nejčastějším problémem pacientů do 18 let užívání pervitinu, marihuany a velmi často také kombinace více různých drog. Situace není příznivá ani u dospělých, se závislostmi se vloni léčilo téměř 50 tisíc klientů VZP ČR. Vyplývá to z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny, která analýzu vydává u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog (26. 6. 2024).

Na léčbu různých typů závislostí vloni VZP vydala 1,5 miliardy korun (tj. o 190 mil. Kč víc než v roce předchozím). Bezmála dvě třetiny této částky (952 mil. Kč) připadlo právě na léčbu závislosti na alkoholu. Týkala se 27 tisíc klientů, tj. víc než poloviny všech léčených. Jak přitom varuje letošní Zpráva o závislostech v ČR: „Osoby se závislostí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dříve než běžná populace, téměř 83 % z nich v ekonomicky aktivním věku do 64 let. Nejčastějšími důvody jsou tzv. vnější příčiny (24 %), jde zejména o náhodná poranění (13 %) a sebevraždy (6 %), a dále onemocnění jater (18 %), nemoci oběhové soustavy (15 %) a zhoubné novotvary (7 %).“