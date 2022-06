"Chodím do jičínské zahrady Apropo a dlouho jsem přemýšlel, že bych chtěl nějak pomoct. Tak jsem si vybral způsob, který je mi nejbližší," vysvětluje. Rozhodl se vypravit se na tisícikilometrovou cestu okolo Česka a zároveň rozjet sbírku pro organizaci Apropo. Vybranými penězi chce přispět na koupi tzv. cyklorikši, kompenzační pomůcky pro lidi s pohybovým omezením, kteří díky ní mohou zažívat rychlou jízdu a vítr ve vlasech. Klienti a pracovníci Apropa Jaroslava Kučeru vyprovodili na plánovanou třídenní cestu tematicky na Světový den jízdního kola 3. června dopoledne.

Na své tisíc kilometrů dlouhé jízdě Jarka projede Turnovem, Libercem, Chomutovem, Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi až do Znojma a zpět do Jičína přes Pardubice. To vše chce stihnout za tři dny. "Počítám, že průměrně pojedu rychlostí 25 km/h," odpovídá na zvídavé dotazy lidí z Apropa, kteří se shromáždili, aby mu na startu zamávali, drželi palce a popřáli hodně štěstí. S sebou si Kučera veze také doprovodné vozidlo a dva kamarády, kteří mu budou na cestě oporou a zároveň budou vše dokumentovat. Součástí sbírky na Darujme.cz je totiž také slib, že se dárci mohou s cyklistou vypravit na výlet po Česku alespoň skrz obrazovky.

Mezi klienty Apropa vzbudil záměr ujet tisíc kilometrů zvědavost a velký zájem. "Hodně našich klientů by rádo jezdilo na kole, ale jejich omezení je limitují a nedovolují jim užívat běžné jízdní kolo. Proto pro ně bude pořízení cyklorikši splněný sen. Je to speciální kompenzační pomůcka, která má vepředu dvě kola a sedadla, vzadu pak sedí ten, který šlape. Klient tak má možnost zažít pocit, že jede na kole, vnímá rychlost a cítí vítr ve vlasech," vysvětluje Hana Kleistnerová z organizace Apropo.

Nezisková organizace Apropo už čtvrt století v Jičíně pomáhá lidem s postižením. Provozuje denní stacionář, chráněné dílny a připravuje další aktivity, které pomáhají zapojovat klienty do běžného života a socializovat je. Zároveň se snaží zvýšit povědomí o životě s omezeními mezi širokou veřejností.

Tisíc kilometrů pro Apropo:

- výzvu Jaroslava Kučery najedete na https://www.darujme.cz/vyzva/1203289

- projekt Vítr ve vlasech - cyklorikša - splněný sen na https://www.darujme.cz/projekt/1206393