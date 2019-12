/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Jičínská knihovna zve ve čtvrtek od 15 hodin na přednášku předního českého kardiochirurga Jana Pirka, elitního lékaře z pražského IKEMu. Jejím tématem budou návyky a chování, jimiž si poškozujeme zdravé srdce a často si tak nevědomky zkracujeme život.

Jan Pirk. | Foto: archiv

Daniela Choděrová se představí jako Cavewoman

Úterý 3. prosince od 19 hodin, divadlo Lomnice: Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.