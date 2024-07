Na cestě z Jičína do Turnova v Českém ráji pokračují rozsáhlé opravy silnice první třídy, které si na několika místech vyžádaly kyvadlový provoz, který potrvá až do listopadu. Muži v reflexním oblečení a s terčíky se zelenou a červenou barvou v ruce však mezi obcemi Libuň a Kněžnice zažívají nejtěžší chvíle právě nyní.

„Jsme tady už více než měsíc. Momentálně máme jedenáctky, takže tu stojím od rána do večera. Někdy se to dá zvládnout dobře, ale zrovna v tomhle vedru je to hodně náročné. Je potřeba hodně pít. Je to náročné i psychicky a taky dost bolí nohy,“ vypráví na okraji obce Čimysl Milan Melichar, který stále dokola zastavuje a pouští kolony aut, aby mohly projet ty v protisměru. O několik set metrů dál je stejným způsobem diriguje jeho kolega. Navzájem si vysílačkou aktualizují situaci, a když pouští poslední auto v řadě, hlásí značku a barvu vozu. Jakmile projede okolo, Milan Melichar pro jistotu zkontroluje, jestli je silnice volná a může pustit stojící kolonu.

„Tady je dobrý výhled, takže je to přehledné a bez problémů, ale stávají se i nepříjemné věci. Nedávno řidič kamionu nezastavil a málem mě srazil. Sotva jsem stačil uskočit. Celý den jsem se potom klepal,“ popisuje opálený muž s nápisem Bria security řízení dopravy na vestě, který má navzdory více než třicetistupňovému horku dobrou náladu. Domů se vrátí až večer, kdy provoz zeslábne a lidskou práci vystřídají semafory.

„A až to tady doděláme, pošlou nás zase někam jinam,“ konstatuje a pohledem kontroluje situaci na silnici.

Často se stává, že šoféři zastavující jako první dávají najevo svoji nespokojenost se zdržením. A leckdy stačí několik desítek sekund sledování „regulovčíka“, aby si uvědomili, co musí snášet a nálada se jim vrátila: „Když je pak pouštím dál, nakonec poděkují. Najdou se nabručení řidiči, ale spousta dalších vás pozdraví a zamává,“ líčí Milan Melichar.

Jeho kolega Luboš z Pardubic má stanoviště v Libuni pod mohutnou lípou dodávající blahodárný stín. Lavička pod ní možná svádí k usednutí, ale tomu se Luboš jen zasměje. Na odpočinek totiž není čas.

„Ale já to mám dobré, protože mi teplo nevadí, navíc tady mám stín. To kolegové to mají horší. Za den vypiju asi dva litry ledové vody. Mám v kufru auta chladící box, kde mám i svačinu. Pracovní doba záleží na provozu. O víkendech končíme dřív,“ usmívá se Luboš a pouští auta přijíždějící z vedlejší silnice. Řidička osobáku mu zamává a nahlas poděkuje. Prý není výjimkou, ale běžné jsou i zcela opačné situace.

„Lidi jsou šílení. Je běžné, že řidiči na červenou vůbec nereagují, nezastaví a jedou dál,“ konstatuje Luboš.

Začátek opravovaného úseku silnice první třídy číslo 35 leží na hranici katastrů Újezdu pod Troskami a Libuně, konec potom o zhruba tři a půl kilometru dál za obcí Kněžnice. V trase se kompletně vyměňují a případně sanují vrstvy vozovky, zároveň dojde k opravě propustků a v obcích k rekonstrukci chodníků podél silnice. Náklady činí více než 80 milionů korun.