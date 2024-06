/ROZHOVOR/ V devatenácti letech kandidoval, ve dvaceti se stal v roce 2014 starostou. Dnes stojí Matěj Hlavatý v čele Tetína na Jičínsku třetí volební období a malebná obec mezi Miletínem a Lázněmi Bělohrad právě získala ocenění Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2024.

„Je to velká zásluha našich obyvatel,“ zdůrazňuje Matěj Hlavatý, aktivní komunální a regionální politik, který je zároveň asistentem poslanců hnutí STAN a je i členem jeho předsednictva. V rozhovoru pro Deník vysvětluje, jak zvrátit úbytek mladých obyvatel venkova, jak se podařilo získat do vesnice se 150 obyvateli investora a co obnáší práce starosty.

Neměl jste jako dvacetiletý, a ve své době nejmladší starosta u nás, problémy s autoritou u sousedů?

Myslím si, že v tom zásadní problém nebyl. Tehdy jsem si utvořil kandidátku s lidmi, kterým jsem důvěřoval, a kteří navazovali na předešlé zastupitelstvo. Spíše jsem z lidí cítil obavy, co ode mne mohou čekat. Doufám, že se nenaplnily, jsou s fungováním obce spokojení a jsou hrdí na to, kde bydlí.

Obyvatel máte 150, voličů zhruba 120. Opravdu jste nějaké narážky na věk nezaznamenal?

Určitě byly, ale to je u každého, kdo nově nastoupí do úřadu, nemusí to přímo souviset s věkem. Pamatuji si, že na prvním zasedání zastupitelstva po ustavující schůzi byl sál v naší restauraci úplně plný. Lidé byli zvědaví a plní očekávání. Asi mi pomohlo, že jsem tady vyrůstal odmalička a všichni mě znali.

Tetín bude reprezentovat kraj v celostátním kole Vesnice roku

Můžete přiblížit, co obnáší vedení obce velikosti Tetína?

Je to práce 24 hodin sedm dní v týdnu, přestože jsem neuvolněný starosta. Jak se tady všichni známe, musím brát telefon i o víkendu, pozdě večer nebo hodně brzy ráno. Myslím si, že není rozdíl ve vedení malé obce a velkého města. Starosta na vesnici nemá k ruce odbory a musí řešit všechno sám, od matriky přes stavební záležitosti, životní prostředí, zkrátka všechno, co s obcí souvisí. Musím si všechno nastudovat, nikoli to delegovat na někoho jiného.

Vzpomenete si i na neobvyklé či bizarní záležitosti, které jste musel řešit?

Něco by se určitě našlo. Třeba mi někdo volal ve dvě hodiny ráno kvůli rušení nočního klidu. Odpověděl jsem, že mi právě narušil noční klid on. Chápu, že lidé volají jako prvnímu někomu, koho znají, ale takové věci já podle zákona nemám pravomoc řešit, to je věcí policie. K vesnici patří zemědělství a v době sklizně se za vhodného počasí musí sekat ve dne v noci. Když pak někdo přijde a stěžuje si, že je zemědělci ruší, je to až úsměvné. Podobné je to třeba se zápachem z kravína a podobné věci, které k vesnici a přírodě zkrátka patří. Na ulici ve velkém městě může být mimo centrum větší klid, než na vesnici.

Jako neuvolněný starosta jste od roku 2022 na plný úvazek asistentem poslanců STAN Lucie Potůčkové a Josefa Cogana. Kolik času vám to zabere, a kolik ho věnujete práci pro obec, daří se to skloubit?

Výhodou je, že nemám danou pevnou pracovní dobu, je to flexibilní práce, takže si mohu obě funkce vhodně rozdělit. Když jsem pracoval v logistice, přijel jsem v šest ráno do práce, o půl třetí odpoledne jsem skončil a vrátil se do Tetína na úřad. Teď můj den začíná okolo osmé nebo deváté ráno a končí v devět až deset hodin večer. Je to průběžné a co je zrovna potřeba, to jdu hned udělat.

V roce 2021 jste za STAN také kandidoval, chystáte se usilovat o poslanecký mandát i v příštích volbách?

Budu kandidovat, ale do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. To je mi blíže. Je to reálná politika, kde za sebou člověk vidí konkrétní výsledky. I jako asistent poslanců vidím, že ve sněmovně je to trochu jiné.

Když ve volbách uspějete, opustíte asistování poslancům?

Jistě. Když chce člověk něco dělat pořádně, musí se tomu stoprocentně věnovat. Práci starosty nejde dělat na plný úvazek, to bych obci nemohl udělat, protože by to velmi zatížilo její rozpočet.

Co obnáší účast v soutěži o titul Vesnice roku 2024, co se hodnotí?

Zapojit se musí celá vesnice. Hodnotí se několik kritérií, mezi něž patří například spolková činnost, kulturní život, podnikatelské prostředí nebo zemědělství. Někde se soustředí pouze na jednu oblast, ale my jsme se za posledních deset let věnovali rovnoměrně všem oblastem. Je to velká zásluha obyvatel. Díky nim je u nás na výborné úrovni komunitní život a spolupráce občanů. Cítím z nich, že jsou hrdí na to, že jsou z Tetína.

Problémem meších obcí napříč zemí je úbytek mladých obyvatel. Jak se k tomu v Tetíně stavíte?

Trápí to všechny kromě Prahy a Středočeského kraje. Je potřeba to zvrátit. Pokud chceme, aby lidé byli na venkově, musíme jim mít co nabídnout. Základem jsou pracovní příležitosti.

Co pro to konkrétně děláte?

Povedlo se nám něco, na co jsme pyšní. Bude se k nám stěhovat společnost, která nyní sídlí v Hradci Králové. Postaví tady vlastní halu s provozem. Vycházíme si vstříc, připravujeme územní plán, aby se mohlo stavět co nejdříve. Získáme tím více peněz z rozpočtového určení daní a pracovní pozice. Firma se zabývá velkoprodejem dílenského nábytku, takže půjde převážně o práci v administrativě, nebude to žádná montovna.

Jak jste investora získali a kolik lidí zaměstná?

Přijel k nám na úřad pán a ptal se, jestli nevíme o možnosti výstavby vlastní haly někde v okolí. Říkali jsme mu, že přesně o tom uvažujeme. Sešli jsme se se zastupiteli, uspořádali jsme veřejnou schůzi a rozhodli se pro spolupráci. Mělo by tam pracovat dvacet až třicet lidí. Bude tam i možnost brigád pro mladé lidi, což je pro nás důležité právě pro jejich udržení na venkově.

Jak hala zapadne do koloritu vesničky jako je Tetín, nesetkali jste se s odporem, jak to občas bývá?

Vůbec ne, s lidmi i firmou o tom komunikujeme. Je pro nás samozřejmě důležité, aby sem zapadla, takže bude mít sedlovou střechu, bude výškově i barevně sladěná s okolím včetně nové zeleně.

Je u vás prostor pro výstavbu rodinných domů?

V novém územním plánu máme lokality pro zástavby rodinných domů. Nyní připravujeme dvanáct parcel, což je na nás poměrně hodně. Myslím si, že až k nám přijdou mladé rodiny s dětmi, demografická křivka se v Tetíně změní. Dnes u nás chybí generace třicátníků.

Jaká je odměna za získání titulu Vesnice roku 2024 a na co ji použijete?

Odměna je jeden a čtvrt milionu korun. Peníze použijeme na cyklostezku do Vidoně. Vede přes nás totiž rovná silnice druhé třídy, kde se nedodržuje rychlost. Už se nám podařilo vykoupit všechny pozemky.

Co se týká dopravy, pomůže vám dokončení dálnice z Hradce Králové do Jičína?

Bude to pro nás významné. Přestane tu jezdit tranzitní doprava mezi Dvorem Králové nad Labem a Jičínem a celkově se doprava zklidní.

Součástí hodnocení v soutěži o nejlepší vesnici bylo i odpadové hospodářství. Jak ho u vás řešíte?

Na naše odpadové hospodářství jsem docela pyšný. Museli jsme říznout do problému a přes počáteční obavy jsme zavedli razantní změnu. Přešli jsme na systém zvaný door to door, tedy ode dveří ke dveřím. Zrušili jsme sběrná místa na plast a na papír rozmístěná různě po vesnici a lidé si u nás zažádali o dotaci na vlastní nádoby. Díky tomu daleko více a důsledněji třídíme, odpady se vyváží jen jednou měsíčně a lidé odjinud nám tu cestou přes Tetín nic nevyhazují.

Jak se Tetín za poslední roky změnil?

Myslím si, že se tu lidem dobře bydlí. Zvyšuje se například zájem pěších turistů i cyklistů, kteří přes nás projíždějí, i lidí, kteří se k nám chtějí přistěhovat. Když jsem jako kluk se sestrou dojížděl na základní školu, smáli se nám, že jsme ze zapadlého Tetína. Teď je z Tetína dobrá značka.