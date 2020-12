"Mezi svátky testujeme 28. až 30.prosince, pak 4 - 8.ledna a 11-15.ledna," doplňuje informace hlavní sestra jičínské nemocnice Monika Köstingerová. Dodává, že první dny byla velká část testů pozitivních, přicházeli ti, kteří byli nemocní a neřešili to přes svého lékaře. "Teď už ale jsou to spíše opravdu prevence. Včera bylo skóre 3 % pozitivních," přichází s dobrou zprávou.

Testování probíhá bez větších problémů. "Občas se vyskytnou nedorozumění ohledně objednávání, takže naše telefonní linka je v plné permanenci. Zjišťujeme zvýšený zájem zejména pasantů z jiných regionů, středočeského kraje a Prahy," doplňuje ředitel nemocnice Tomáš Sláma. Upozorňuje, že během svátků nebude nemocnice testovat, lidé se musí obrátit na svého lékaře.

Na otázku, jak testování stíhají zdravotníci, Tomáš Sláma odpovídá:

"V době, kdy v domácnostech vrcholí přípravy na Vánoce a lidi se oddávají vánoční náladě naše sestřičky zajišťují provoz odběrového stanu na úkor času stráveného s rodinou. Odběrový tým pracuje ve dvou směnách - dopoledne odebíráme na PCR, odpoledne až do dvaceti hodin provádíme testy na antigen."

V nemocnici jsou nyní v provozu celkem čtyři covidová oddělení a oddělení intenzivních covidových lůžek. Denně je využito tři čtvrtě kapacity. Intenzivní lůžka jsou vytížena prakticky plně.

Co se týče očkování na covid 19 Tomáš Sláma přiznává, že zatím má pouze neúplné informace. "Metodický pokyn není, pokud vím, tak ministerstvo ho urychleně připravuje. Zjišťujeme rovněž zájem ze strany našich zdravotníků, kteří by měli být v první linii. Čísla budeme znát do konce roku," konstatuje s tím, že očkování by měli provádět praktičtí lékaři.