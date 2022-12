"Při srovnávání je třeba hledět na to, čím teplárny topí. Uhelné elektrárny budou mít logicky nižší cenu, my ale topíme plynem a cena je tedy srovnatelná se všemi ostatními, kteří jsou také závislí na ceně plynu," vysvětlil vedoucí tepelného hospodářství v Jičíně Svatopluk Coller.

Zatímco většina tepláren, které zásobují domácnosti v Králověhradeckém kraji, hlásila v listopadu růst cen od Nového roku o nižší desítky procent, Jičíňákům se vyplnila nejtemnější očekávání. Už po letošním zdražení, kdy se z dlouhodobě nejnižší ceny tepla v kraji stala bezkonkurenčně nejvyšší sazba 941 korun za GJ, bylo jasné, že ani v příštím roce se drahotě nevyhnnou.

"Spíš by mě zajímalo, co nezdraží a z čeho mají lidi brát na ty nehorázné ceny," ozvala se proti zdražování Jičíňačka Sandra, která žije v tříčlenné domácnosti.

Rodiny si připlatí tisíce korun

Průměrná česká domácnost v bytě o dispozicích 3+1 spotřebuje za rok podle výpočtů energetiků asi 25 GJ tepelné energie na vytápění a ohřev vody. Modelová rodina v Jičíně s touto spotřebou zaplatila v letos průměrně 23 525 korun za celý rok. V následujícím roce se počítá s více než padesátiprocentním nárůstem, rodina tak za rok při stejné spotřebě zaplatí 36 175 korun.

"Teplo se bude zdražovat i tentokrát, přestože se výrazně podražilo už vloni. Vloni byla průměrná cena nákupu plynu 61 eur za MWh, letos zastropovaná cena vychází na 100 eur za MWh. Takže to přibližně odpovídá padesátiprocentnímu zdražení tepla. Všem společenstvům vlastníků bytových jednotek je to známo, bylo to oznámeno všem obyvatelům bytů a zvýší se také zálohy," doplnil místostarosta Jičína Petr Hamáček s tím, že vedení města nadále doufá, že se cena plynu v příštím roce sníží.

Už vloni odůvodnila jičínská radnice rapidní zdražení nepříznivou situací na trhu energií. Letos město oslovilo externí firmu FIN-servis, aby na Českomoravské komoditní burze co možná nejvýhodněji nakoupila energie na příští rok. Od jejich cen se následně odvíjí hospodaření města a příspěvkových organizací a také cena tepla, které má na starost Správa nemovitostí města Jičína (SNMJ).

Starosta Jan Malý potvrdil, že vysoutěžené ceny energií budou stěžejní pro další kroky města. "Je to pro nás zásadní moment, podle kterého se bude odvíjet další fungování města. Energie tvoří významnou součást našeho rozpočtu a zatím to vypadá, že to bude až 30 milionů navíc," uvedl začátkem prosince.

Zdražují i jinde

Zdražení se nevyhne ani ostatním dodavatelům tepla v Královéhradeckém kraji, kteří z velké části topí uhlím. V Trutnově, kterému dodává tepelnou energii skupina ČEZ, si podle avizovaných cen připlatí domácnosti přibližně 20 procent na 649 korun za GJ. Jednu z nejnižších cen nastavila elektrárna v Opatovicích, která teplo dodává do části Hradecka. Za GJ zaplatí odběratelé v roce 2023 627 korun, tedy o 4,8 procenta více než letos. Cenově konkuruje Opatovicícm také Tepelné hospodářství Hradec Králové. Pro následující rok nastavili cenu pro odběratele v krajském městě na 640 korun za GJ.

Podle Collera je stále nejlepším způsobem šetření na topení snížení teploty v bytě. SNMJ se snaží odběratelům ušetřit alespoň dodržováním smluvních časů topení a dodávek teplé vody. "Někteří lidé si stěžují, že se ráno v 5 hodin nemohou osprchovat, pro nás je to ale jediná možnost, jak domácnostem ulevit. Teplou vodu tedy budeme nadále zastavovat mezi 22. a 6. hodinou," dodal.