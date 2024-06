Koupaliště moderního střihu v Jičíně i prvorepubliková přírodní plovárna v Dachovech u Hořic zažila první dny připomínající letní sezonu. Návštěvníky přilákaly vysoké teploty, v provozu jsou atrakce i občerstvení.

Teplo láká na koupaliště. Provozovatelé doufají v silný víkend | Video: Stanislav Ďoubal

Teplota vody 25 stupňů, vzduchu 29 stupňů Celsia a zhruba třicet návštěvníků. Tak to vypadalo ve středu okolo druhé hodiny odpoledne v areálu jičínského letního koupaliště Kníže.

„Včera tady bylo asi 200 lidí, dnes je pod mrakem, takže je to zatím o něco horší. Dopoledne začaly chodit školy. Uvidíme, jaký bude víkend, záleží na počasí. Samozřejmě sledujeme, jestli přijdou bouřky, jak slibují,“ uvedl správce koupaliště Miroslav Petržilka.

Letos poprvé byla na koupališti i Anna Franců, která je tam v sezoně podle svých slov velmi často. Se spolužačkou dorazila hned v poledne, kdy se tam ve všední dny otevírá pro veřejnost.

„Voda je tak akorát. Je bezva, že sem můžeme zajít hned po škole a máme to blízko. Baví nás to tady tak nějak celkově, rády se svezeme na klouzačce nebo tobogánu. Zajdeme si i do občerstvení, já si tam dávám hranolky s kečupem,“ svěřila se mladá návštěvnice koupaliště otevřeného v roce 2010.

Dospělí zaplatí za celodenní vstupné ve všední den 110 korun, o víkendu o patnáct korun více. Děti od 6do 15 let, studenti do 26 let a lidé nad 60 let věku mají vstup za 90 korun.

„Zdražovalo se minulý rok a letos se ceny nechaly na stejné úrovni,“ podotkl správce koupaliště.

Na sezonu je již připravené i občerstvení v blízkosti vstupu do areálu. Půllitr piva, kofoly nebo malinovky je k mání za 50 korun, párek v rohlíku stojí 40 korun, hranolky a krokety 60 korun, langoš 80 a klobása 90 korun. V nabídce je i pizza, bramboráky a další položky.

O poznání klidnější atmosféra vládla v areálu koupaliště uprostřed přírody v Dachovech u Hořic, postaveném v letech 1923 až 1925. V úterý tam však bylo rušno.

„Včera bylo hodně lidí, byl to takový první letošní nápor. Dnes je pod mrakem, takže je to slabší,“ konstatovala Věra Mědílková, správcová a pokladní areálu.

Malebná plovárna má řadu stálých a věrných návštěvníků. Dopustit na ni nedá ani Hana Enge z Hořic, která má po celou sezonu pronajatou převlékací kabinku v dřevěné budově, která k Dachovům neodmyslitelně patří.

„Voda je krásně čistá, její teplota je ještě nižší než v létě, ale je v tom horku osvěžující. Je to tu skutečně nádherné, široko daleko nenajdete krásnější koupaliště. Jinde jsou každé stejné, umělé, samý chlor. Byla jsem tu už v květnu, jinak chodím tak čtyřikrát do týdne. Jsem z Hořic, takže sednu na kolo a jsem tady cobydup. Z kabinky si vždy jen vytáhnu lehátko a můžu tady pobývat. Líbí se mi i zázemí s občerstvením,“ Hana Enge.

Dospělí a děti nad 15 let platí za vstup na koupaliště 80 korun, mladší děti, senioři na 65 let a držitelé průkazu ZTP 50 korun. Ve stánku je bohatá nabídka občerstvení i dalšího zboží souvisejícího s vodními radovánkami, například dětské nafukovací kruhy. Pivo přijde na 45 korun, půllitr točené limonády na 40 korun, párek v rohlíku stojí 40 korun, hranolky 60 korun a langoš a klobása shodně 120 korun.

Areál koupaliště v Dachovech je kulturní památkou a v letech 2016 až 2020 prošel citlivou rekonstrukcí. Menší úpravy tam probíhají každý rok.

„Letos tu máme tu dvě nové chatky, dělala se kanalizace, na příští rok chystáme nový stánek a sociální zázemí u chat. Pořád se tu něco děje,“ potvrdila Věra Mědílková.