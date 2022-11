"Do konce letošního roku zdražovat nebudeme. Úpravu ceny tepla chystáme k 1. lednu 2023. Obyvatel Trutnova se průměrné navýšení ceny tepla od ČEZ Teplárenské dotkne ve výši cca 20 procent," informovala například Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí skupiny ČEZ, která v Královéhradeckém kraji zásobí teplem Trutnovsko a Královédvorsko.

Rodina, která v Trutnově žije v průměrném bytě 3+1 a ročně spotřebuje asi 25 GJ, podle Lapáčkové Beránkové zaplatila v letošním roce o deset procent více než v roce 2021. Od 1. ledna 2022 navýšil ČEZ ceny z elektráren v Poříčí o přibližně 90 korun na měsíc. V příštím roce ale tuto rodinu čeká až 20procentní nárůst ceny tepla. Pro bytový sektor má skupina ČEZ v plánu nastavit cenu na 649 korun/GJ včetně DPH. Domácnost si tedy připlatí až 270 korun měsíčně, ročně tedy o 3 250 korun.

"ceny tepelné energie se liší a jsou vázané ke konkrétní lokalitě tedy ke konkrétnímu městu. Cena je odvislá od rozsahu sítě centrálního zásobování teplem a typem zdroje tepelné energie. Dále je podstatné, zda zákazník je vlastníkem výměníkové stanice a nebo zda je v majetku dodavatele tepla," doplnila Lapáčková Beránková.

Zdražení plánuje také Elektrárna Opatovice v Pardubickém kraji, ze které čerpá teplo i část Královéhradecka. "Přesná čísla budeme znát na přelomu listopadu a prosince. Zdražení se nevyhneme, ale naši odběratelé se určitě nemusí bát, že by šlo o desítky procent. Skokové zdražení určitě nechystáme," uvedla mluvčí opatovické elektrárny Hana Počtová. Odběratelé z Opatovic letos platili 598,50 za GJ, o rok dříve o padesátikorunu méně. Pro srovnání, Tepelné hospodářství Hradec Králové nastavilo pro své odběratele už letos cenu na 610,82 za GJ.

"Zatím nemohu sdělit přesnější informace, ale naše avizované sdělení o navýšení cen tepla pro rok 2023 o inflaci se nemění. Naše cena tepla bude i po změně patřit k nejnižším v ČR," řekl Deníku ředitel Tepelného hospodářství Hradec Králové Jiří Seidler. Přesnou cenu tepla pro následující rok hodlají sdělit odběratelům 30. listopadu.

Ceny tepla sledují netrpělivě také obyvatelé Jičína. Zatímco v loňském roce se ve většině měst dočkali zdražení tepla o nižší desítky procent, v Jičíně to byl skok o více než 70 procent. Už tehdy odůvodnila jičínská radnice rapidní zdražení nepříznivou situací na trhu energií. Firma FIN-servis v těchto dnech pro město Jičín nakupuje energie na Českomoravské komoditní burze, od jejich cen se následně bude odvíjet hospodaření města a příspěvkových organizací, stejně jako cena tepla, které má na starost Správa nemovitostí města Jičína. "Energie se budou soutěžit na burze. Je ale téměř jisté, že cena za teplo bude vyšší. S tím nejde nic dělat," okomentoval situaci mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Také starosta Jan Malý potvrdil, že o dalším postupu rozhodne vysoutěžená cena energií. "Je to pro nás zásadní moment, podle kterého se bude odvíjet další fungování města. Energie tvoří významnou součást našeho rozpočtu a zatím to vypadá, že to bude až 30 milionů navíc," předestřel starosta.

Úplně bez tepla se začátkem prosince ocitlo přibližně 350 domácností v Rokytnici v Orlických horách. Kvůli zvyšování cen paliva se v úzkých ocitla dodavatelská firma Ekoenergy Moravia, která v Rokytnici topí dřevěnými paletami. Po několika dnech běz tepla a teplé vody se nakonec vedení města podařilo s firmou najít společnou řeč a situaci alespoň na následující týdny vyřešit. "Domluvili jsme se, teplo je zajištěné do konce roku. Získali jsme čas a teď bude na nás, jak to dál vyřešíme. Musíme vyřešit tuto topnou sezonu, pak už se s tím bude dát něco dělat. Jednou z variant je, že odkoupíme zařízení my, ale těch variant je moře," popsal současnou situaci minulý týden rokytnický starosta Luboš Michalec.

Deník oslovil také další dodavatele tepla v Královéhradeckém kraji, na jejich vyjádření nicméně stále čekáme, stejně jako tisíce domácností, které straší příchod nového roku. Už začátkem listopadu vydalo Teplárenské sdružení ČR prohlášení, ve kterém se vymezilo vůči stanovení nízkého stropu pro energie. Podle nich negativně ovlivní nejen cenu tepla, ale také například likvidace odpadu. "Většinu zařízení na energetické využití odpadu vlastní v ČR města, stanovením stropu na cenu elektřiny ve výši 100 Euro jim vláda bere peníze. Výsledkem bude buď dražší likvidace odpadu, nebo vyšší ceny tepla. Naprosto paradoxní je, že pro údajně nejlevnější zdroj elektřiny, kterým je fotovoltaika, naopak vláda stanovila cenový strop 180 Euro,“ uvedl předseda výkonné rady TSČR Mirek Topolánek.