V Královéhradeckém kraji se za poslední čtyři měsíce vyočkovalo už přes 132 tisíc dávek vakcíny proti covid-19. Minimálně první dávku dostalo 92 tisíc osob, druhou dávku více jak 42 tisíc.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Už čtyři měsíce se v Královéhradeckém kraji očkuje proti covid-19. Do 20. dubna v regionu dostalo minimálně první dávku vakcíny zhruba 92 tisíc osob, tedy asi 16 procent populace kraje. Dvakrát bylo očkováno více jak 42 tisíc lidí, tedy asi 7procent všech obyvatel regionu. Krajská očkovací strategie počítá s očkováním 160 tisíc dávek měsíčně. K tomu, ale schází to hlavní, dostatek vakcíny, kterou by mohlo dostat co nejvíce zájemců. Od začátku roku do poloviny dubna do kraje dorazilo zhruba 140 tisíc dávek vakcíny a region čeká na další, slibované stotisícové závozy měsíčně.