Tělocvičně vymění podlahu

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici 17 360 Kč

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu REFERENT/-KA STAVEBNÍHO ÚŘADU. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/-KA STAVEBNÍHO ÚŘADU, , Požadavky:, 1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR , trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, , ovládá jednací jazyk, , 2) kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu splňuje:, a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, , 3) vítána zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, , 4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, , 5) znalost cizího jazyka vítána., , Zaměstnanecké výhody:, 5 týdnů dovolené, stravenky, další zaměstnanecké benefity, , Přihlášky do výběrového řízení obsahují: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. , , K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče., , V případě zájmu přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 19.7.2018., , Pozice je vhodná i pro osoby zdravotně znevýhodněné., Pro bližší informace kontaktujte pana Ing. Ottu Zákouckého na e-mailové adrese: zakoucky@mujicin.cz, telefonním čísle: 493 545 130, případně osobně na adrese společnosti: Město Jičín, Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín. Pracoviště: Město jičín, Žižkovo náměstí, č.p. 18, 506 01 Jičín 1. Informace: Otto Zákoucký, +420 493 545 130;734 693 826.