Jičínsko – Přibývá rozvodů, či nikoliv? Myslím, že téměř každý z nás si všímá toho, že ne každé manželství trvá šťastně až do smrti, jak si nadšeně snoubenci slibují před oltářem.

Vyplývá to bohužel i z průzkumu, který provedla společnost SANEP. Konkrétně více jak dvě třetiny obyvatel zastávají názor, že počet rozvedených manželství v České republice jednoznačně stoupá.

Nejčastější příčina rozchodů

Nikoho asi nepřekvapí, že jako nejčastější příčinu uvádí většina lidí nevěru. Tu dokonce označily tři pětiny populace v dřívějším průzkumu za nejhorší možné partnerské provinění.



Dalšími pádnými důvody jsou finanční problémy nebo rozdílnost povah. Abychom měli sbírku kompletní, nutno doplnit, že menší vzorek dotázaných vidí za koncem manželského pouta rovněž stereotyp, alkohol, násilí a neshody v sexu.



Ovšem je tomu skutečně tak, jak si lidé myslí? Přibývá rozvodů?



Názor odborníka



Podle Zuzany Liškové z Psychologické partnerské poradny v Jičíně tomu tak není: „Počet rozvodů v poslední době stagnuje,dokonce loni se snížil téměř o tři tisíce oproti roku 2010, přesto jich bylo hodně- téměř třicet tisíc. V Královéhradeckém kraji rozvodovost kopíruje celostátní trend, jejich počet klesl o jedenáct procent.''



Můžeme tedy vidět, že ne vždy se dojem široké skupiny lidí shoduje s realitou.Pravdou bezpochyby je, že důvodů k rozvodu je velká škála.



„Postavení žen ve společnosti se radikálně změnilo, ty tam jsou doby, kdy se žena „musela vdávat“ a pak případně žít v neuspokojivém manželství. I kdyby překonala tehdejší veřejné mínění nepřející rozvedeným ženám a jejich dětem, ekonomické a bytové podmínky by ji nutily v disharmonickém manželství setrvat,“ říká Zuzana Lišková a dále uvádí:



„Nejenom v naší zemi dochází ke změně rodinného modelu, patriarchální model je překonán. Někteří muži ochotně opouštějí přežitý model, podílejí se na péči o děti a na provozu domácnosti,ti méně ochotní jsou s nimi srovnáváni, což ohrožuje spokojenost v jejich rodinách. Není to černobílé a ani v tomto ohledu vzorní manželé nemají vyhráno, někdy jejich emancipovaným ženám, které jsou například profesně úspěšnější nebo mnohem více vydělávají, imponují více cizí špičkoví manažeři než ten „kuchyňka doma.“ Konec vztahů údajně také často zapříčiňují vymoženosti moderní doby, jako jsou mobil nebo počítač.“



Rozdílné pohledy na manželství



Rozebírání problematiky rozvodů by nebylo úplné, kdybychom se nezeptali mladých lidí, z nichž každý zastupuje

„ jiný tým“.



Proč jste se rozhodl zpečetit svůj vztah manželstvím? Funguje podle představ? Pokud ano, jaký je recept na dobře fungující vztah?



Jako první odpovídá šťastně ženatý čtyřiadvacetiletý muž.



„Manželství jsem si nijak nedémonizoval, tak otázka vstoupit či nevstoupit byla jednodušší. Člověk si musí jednoznačně uvědomit, jestli je partner opravdu ten nejlepší. Pokud nabudete s jasnou myslí dlouhodobého přesvědčení, že ano, je podle mého názoru lepší do toho praštit. Podle hesla odvážnému štěstí přeje. Mám pár měsíců po svatbě, ale můžu říct, že čím budete mít s budoucím partnerem více společného, tím je menší pravděpodobnost, že vám bude vztah skřípat.“



Pětadvacetileté rozvedené Jany se ptáme, jaké důvody ji vedly k tomu, že se rozvedla.



„Bylo toho moc, tak to zkrátím. Nejvíce mi vadil jeho nezájem o rodinu. Žila jsem vlastně jen já a malej. On chodil domů jíst a spát. Podkopávání autority před synem. Postupem času jsme se neshodli na ničem. Prostě celkové vyhoření. Už bych se nevdávala,lidi spolu můžou žít,na co papír? Pak jsou jen problémy, jako mám já teď. Rád člověk může mít i bez úředního potvrzení.“



Uvažujete, že byste si v brzké době vzal svoji přítelkyni? Na to se ptám pětadvacetiletého známého.



„Zatím nad tím neuvažuji. Máme se rádi i tak a navíc jsme mladí a máme ještě své plány, přítelkyně to vidí stejně. Nechceme se zatím vázat, nic nám neuteče, a kdybychom se nedej bože rozešli, tak to nebude až tak komplikované.“ Martin Vávra