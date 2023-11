Podle historických pramenů by mělo být podsklepené celé Valdštejnovo náměstí. Majitelé měšťanských domů si budovali mnohdy i několikapodlažní sklepení s klenutými stropy. Tyto podzemní místnosti jsou mnohdy starší než samy budovy. Některé pochází dokonce až z pozdního středověku.

Vedoucí jičínského infocentra Radka Tobolková vysvětlila, že dostali na pondělí od vedení města zvláštní povolení na hodinu sklepení otevřít a pustit sem návštěvníky. „Před mnoha lety se občasně využívalo, při jednom z festivalů Jičín - město pohádky zde dokonce byla strašidelná dílna. Ale to už by dnes nešlo,“ uvedla Tobolková, která se pro tento den stala průvodkyní v podzemí.

„To je škoda, že se sem normálně nesmí. Umím si představit, že by o prohlídku měli lidi zájem. Je zajímavé nahlédnout někam, kam se normálně nedostanete,“ pochvalovala si návštěvu tajemných místností Petra, která přišla na prohlídku sklepení s kamarády.

Od třetí hodiny odpoledne v pondělí 23. října se na arkádovém náměstí Valdštejnského zámku v Jičíně tvořily fronty zvědavců. Nechtěli si nechat ujít mimořádnou příležitost nahlédnout do tajemných, obvykle uzavřených prostor zámeckého sklepení.

Podle Radky Tobolkové ale nejspíš tato sklepení nejsou propojená a do současnosti se jich zachovalo jen pár. Většinu nechali majitelé nemovitostí už v minulosti zakopat.

Valdštejnský zámek začal rod Trčků z Lípy budovat koncem 15. století, současnou podobu získal palác až za vlády bohatého rodu Smiřických v polovině 16. století. V podzemí zámku by se podle dochovaných pramenů měla nacházet tři sklepení, pondělní návštěvníci Dne Íčka se podívali do toho nejstaršího, které zdobí typická renesanční klenba.

Přímo z náměstí se do sklepení okýnkem skladovalo vše, co tehdejší šlechta potřebovala - pivo, víno, brambory i střelný prach.

Právě výbušný střelný prach se stal hlavním aktérem dnes již legendárního příběhu nešťastně zamilované šlechtičny Elišky Kateřiny Smiřické, její sestry Markéty Salomeny, nesmiřitelného sporu o dědictví a osudového 1. února 1620.

Znám já jeden krásný zámek

V roce 1607 se mladičká Eliška Kateřina zamilovala do kováře Jiříka Wagnera z Hodkovic a s pomocí své služebné ho svedla. Tehdy však byl takový vztah pro dívku z dobré rodiny nepřípustný a vypukl skandál. Když na mladého kováře zatlačil soud, vše do detailu přiznal. Eliška byla na mnoho let uvězněná nejdříve na Hrubé Skále a později na nedalekém hradu Kumburk.

Milostné provinění ji ovšem kromě svobody stálo také podíl na dědictví po jejím bratru Jaroslavovi, který zemřel v roce 1611. Eliščin podíl, do kterého náleželo i jičínské panství, převzala její sestra Markéta Salomena.

To si ale Eliška Kateřina nechtěla nechat líbit a když ji v roce 1619 osvobodil rytíř Ota Jindřich z Vartemberka, usídlili se společně právě na jičínském zámku s návrhem, že si dědictví mezi sebou sestry rozdělí. Na to ale Markéta odmítla přistoupit a zastání našla u krále Fridricha. Ota skončil v žaláři v Praze a do Jičína se vypravila komise, která měla za úkol Elišce jičínský zámek odebrat. Ta ale společně s najatými žoldáky odmítla zámek opustit.

„Známý český historik Pavel Skála ze Zhoře ve své kronice píše, že v jednu chvíli měla Eliška Kateřina sejít do sklepení s vojáky, kteří si šli doplnit střelný prach. A došlo k výbuchu, při němž zahynuly čtyři desítky lidí včetně Elišky Kateřiny," popsala Tobolková závěr příběhu, který inspiroval nejednu divadelní hru a také dnes již zlidovělou kramářskou píseň Znám já jeden krásný zámek.

Tajemství a několik centimetrů vody

S podsklepením zámku i celého Valdštejnského náměstí se pojí celá řada záhad a pověstí. Podle někerých pramenů by měly být chodby sklepení propojené s dalšími domy v okolí, mezi lidmi se také traduje pověst, že měla z historického centra Jičína vést podzemní chodba až na nedaleký hrad Veliš. Nic z toho se ale zatím nepodařilo prokázat.

Sklepení je momentálně pro návštěvníky zámku uzavřené a otevírá se vždy pouze při zvláštních příležitostech. Nebezpečí ale podle Radky Tobolkové nesouvisí se statikou. „Klenby ve sklepení jsou renesanční, ale když se za Albrechta z Valdštejna stavělo další patro, museli to tu vyztužit, což vidíme na barokních přístavbách. A tehdy to všechno dělali pořádně," vysvětlila.

Do sklepení však vede pouze jediný vchod s nezajištěným schodištěm, pro pohyb návštěvníků proto nesplňuje požární předpisy.

V zimě navíc ve sklepení stoupá hladina podzemních vod, v nižších polohách proto stojí klidně i několik centimetrů vody, než s oteplením sklep zase vyschne.

Přestože je Valdštejnský zámek poměrně probádaný a mnohokrát rekonstruovaný, vždy ještě dokáže něčím překvapit. „Určitá tajemství se tu stále ukrývají. Nyní se chystá rekonstrukce muzea a lze předpokládat, že archeologové někde ve zdech zase objeví něco nového. Naštěstí správce zámku Štěpán vždy všechny poklady zachrání," dodala Tobolková.