Tady bude za dva roky dálnice D35. Teď je to jen rozorané pole a pár bagrů

Začala dlouho očekávaná stavba dálnice D35 v úseku z Hořic do Sadové. Autostráda začne mezi Hořicemi a Dobrou Vodou a povede podél I/35, kterou nedaleko sochy Obřího trpaslíka křižuje. Dále mine Ostrov, Klenice a v místech mezi Sadovou a Sověticemi se v budoucnu napojí na plánovaný úsek vedoucí až do Plotišť u Hradce Králové. Desetikilometrový úsek by si řidiči mohli projet už za dva roky, do té doby je ale čeká ještě mnoho měsíců na přetížené a nebezpečné I/35. Situace je náročná i pro ty, kteří musí denně projíždět stavbou do okolních vesnic. Projeďte si s Deníkem místa, kde blátivá stavba D35 křižuje stávající komunikace.

Projeďte si s Deníkem místa, kde blátivá stavba D35 křižuje stávající komunikace. | Video: Deník/Kateřina Chládková