Swimrun! Českou premiéru severského závodu přivezli na Orlík nadšenci z hor

Čistá u Horek/Orlík - Nová kapitola v českém sportu se začala psát o víkendu. Na vodní nádrži Orlík a v jejím okolí se uskutečnil první český swimrun severského formátu. Celkem dvacet osm odvážlivců na vlastní kůži pocítilo osvěžující vodu v Orlické nádrži a různorodost a náročnost terénu v nejbližším okolí. Závod prověřil nejen kondici, ale i týmového ducha startujících dvojic. Sportovní výzvě se společně postavili partneři, přátelé i rodinní příslušníci.

Závodníci, kteří se vydali na delší trať dlouhou 21 kilometrů se osvěžili celkem třináctkrát a uplavali přibližně 3,5 kilometru. I přesto zvládli vítězové tuto fyzicky velmi náročnou trasu přesně za tři hodiny a čtrnáct sekund. Jan Ďuk s Tomášem Grimem byli následováni silnou a zkušenou polskou dvojicí Joanna Garlewicz – Marek Szymczak. Ti na vítěze ztratili 8 minut a 21 sekund. Na kratší třinácti kilometrové trase zdolali účastníci dva kilometry plavání v sedmi úsecích. Do cíle doběhli Pavla Musilová a Stanislav Kahánek 1 hodinu a 43 minut. Jako druzí se umístili Vojta a Petra Horákovi, ztratili pouhé 3 minuty a 7 sekund.



Náročná cesta do cíle



Za uvedením závodu Czech Swimrun Tour stojí v rámci spolku 4Motion mladí nadšení sportovci, kteří mají ve svých nohách stovky naběhaných kilometrů – Petr Daniš a Petr Polák z Čisté u Horek a Martin Horáček z Nové Paky. „Loni jsem se účastnil swimrunu ve Finsku, naprosto mě to nadchlo, ale u nás ani na Slovensku se žádný takový závod nepořádal,“ popisuje prvotní impuls k odvážné realizaci ředitel závodu Petr Daniš. „Byla to netradiční zkušenost – přeplavat úseky trasy v neoprenu, běžet v mokrých botách úžasnou přírodou, se kterou v tu chvíli trochu bojujete, ale zároveň s ní jste v souladu,“ říká.



Obdobně nezapomenutelný zážitek se organizátorům podařilo zprostředkovat na sobotním závodě, kterému vládlo slunečné počasí a skvělá atmosféra. „Jsme nadšení, ale uvědomujeme si, že prostor pro zlepšení stále existuje. Výrazné problémy se nevyskytly. Věděli jsme, že toho budeme muset řešit hodně, ale ve skutečnosti toho bylo tak třikrát více, než jsme si mysleli na začátku,“ říká s úsměvem Daniš.



Pořadatelé při své premiéře obstáli. Závodníci oceňovali zázemí, organizaci i občerstvení na trati. Z přírodních scenérií, které jim v průběhu výkonu nebyly jen pouhou kulisou, ale staly se součástí zážitku, byli nadšení. I zkušené sportovce překvapila náročnost závodu především ve chvílích adaptace z plavání znovu na běžecký úsek.



Pokud dychtíte po netradičním sportovním dobrodružství, už nyní se můžete registrovat na další pokračování Czech Swimrun Tour, které se uskuteční v sobotu 8. září na Slapech.



Historie swimrunu ve světě



„Navzdory tomu, že swimrunu jako takovému je pouze nějakých deset let, je nyní již téměř celosvětově známým sportem,“ říká Daniš . Od roku 2006 až do současnosti se počet závodů ve swimrunu exponenciálně zvyšuje a ne jinak tomu jistě bude i v následujících letech. „A to na začátku všeho stála jedna opilecká sázka,“ dodává.



Rok 2002, Švédsko. Bratři Mats a Jesper Anderssonovi a jejich kamarádi Anders Malm a Janne Lindberg vyrazili na jedno točené. V pokročilém večeru o několik drinků později se nad ubrouskem, na kterém byla nakreslená mapa místních ostrovů mezi Utö a Sandhamn, strhla diskuze o tom, jak se mezi ostrovy dá jezdit na plachetnicích a v zimě bruslit, až od bratrů Anderssonových padla výzva, zda by to zvládli překonat z jedné strany na druhou pouze svými silami – ostrovy přeběhnout a mezi nimi vždy přeplavat. Poražený tým musí v cíli zaplatit hotel, jídlo a pití pro všechny.



Přesnou trasu si každý tým může zvolit sám. Povinné zastávky by byly pouze ve dvou restauracích, kde vždy druhý příchozí tým musí vypít a zaplatit to, co ten první objednal. Výzva byla přijata, a tak se uskutečnil první neoficiální závod ve swimrunu. Urazit tímto způsobem vzdálenost něco kolem 80 kilometrů jim trvalo déle než 26 hodin.



O pár let později se o této šílené sázce doslechl Michael Lemmel se svým parťákem Matsem Skottem – zkušení „adventure race“ závodníci. Idea je okamžitě nadchla a rozhodli se uspořádat oficiální závod. Spojili se s původními aktéry a začaly diskuze o přesné trase, o termínu, o pravidlech, ale i o názvu. Tak postupně vznikl nyní světově známý název Ö TILL Ö – neboli v překladu ze švédštiny „z ostrova na ostrov“.

První ÖTIILÖ se konal v září 2006 s devíti týmy na startu. O náročnosti svědčí, že se do cíle dostaly pouze dva z nich. ÖTILLÖ ihned zaujal švédská média.



V roce 2012 byly přidány další tři závody, také ve Švédsku. V tu chvíli si Michael s Matsem uvědomili, že založili nový sport. Zhruba v tu dobu také jedna z účastnic závodu, Erika Rosenbaum, vyřkla název swimrun, který se celosvětově uchytil.Od roku 2012 počet závodů ve swimrunu exponenciálně roste a v roce 2017 proběhlo více než 400 závodů po celém světě. Jedno je ale jisté, bez ÖTILLÖ by nebyl swimrun.